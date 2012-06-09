به گزارش خبرنگار مهر، کاروان فولاد جمعه شب از طریق فرودگاه اهواز عازم تهران شد تا از آنجا راهی کردان کرج شود و اردویی 10 روزه در این منطقه خوش آب و هوا برگزار کند.

بر اساس برنامه اعلام شده از سوی حسین فرکیف سرمربی فولاد خوزستان، فولادی ها در این مدت در دو نوبت صبح و عصر به بدنسازی و تمرینات تاکتیکی می پردازند.



بازیکنان جدیدی هم که در خلال این مدت به تیم اضافه می شوند، بلافاصله پس از عقد قرارداد راهی کردان می شوند تا در کنار سایر بازیکنان به تمرین بپردازند.



همچنین قرار است از چند بازیکن خارجی هم تست گیری شود تا در صورت تائید، به عضویت فولاد در آیند.



فولاد خوزستان هم اکنون مشغول گفتگو با گزینه های مورد نظر خود برای فصل آینده است و تاکنون تنها موفق به جذب عباس پورخسروانی که درفصل قبل در شاهین بوشهر توپ میزد شده همچنین قراداد عبدالله کرمی مدافع هافبک فولاد نیز تمدید شده است.



فولاد خوزستان امسال حسین فرکی را به عنوان سرمربی به خدمت گرفته و وی را جانشین مجید جلالی کرد. تمرینات فولاد خوزستان برای فصل آینده لیگ برتر باشگاه های کشور از روز 16خرداد آغاز شد.



فولاد خوزستان فصل قبل با هدایت مجید جلالی با 40 امتیاز در رده چهاردهم قرار گرفت به همین دلیل امسال مدیران باشگاه فولاد خوزستان هدایت تیم خود را به حسین فرکی سپرده اند.