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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۲۶

بیانیه باشگاه شهرداری تبریز/ جهت همکاری با کمالوند از مراجع مرتبط استعلام گرفته ایم

بیانیه باشگاه شهرداری تبریز/ جهت همکاری با کمالوند از مراجع مرتبط استعلام گرفته ایم

تبریز - خبرگزاری مهر: بدنبال انتشار اخباری مبنی بر ممنوع الفعالیت بودن فراز کمالوند و همچنین مواردی در خصوص مدیریت باشگاه شهرداری تبریز، این باشگاه بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه شهرداری تبریز طی بیانیه ای پاسخ اظهارات حجت الاسلام علیپور درمورد جذب کمالوند و ارجاع پرونده این باشگاه به بازرسی کل کشور را داد.

در این بیانیه آمده است: باشگاه شهرداری تبریز در مورد جذب فراز کمالوند و انتخاب وی اعلام می دارد: مسئولان و تصمیم گیران این باشگاه طی هفته های گذشته و در حین مذاکره با مربیان مدنظر کلیه استعلامهای لازم در مورد ایشان و بویژه فراز کمالوند را انجام داده که براین اساس طبق استعلام هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی از فدراسیون فوتبال و نایب رئیس اول و رئیس کمیته اخلاق و همچنین سایر مراجع ذیصلاح و مرتبط،همکاری این مربی با باشگاه شهرداری تبریز بلامانع اعلام گردیده وسپس این باشگاه اقدام به ثبت قرارداد وی در هیئت فوتبال نموده است و اگر مشکلی در زمینه فعالیت وی وجود داشت بایستی قبلا اعلام می نمودند.

باشگاه شهرداری تبریز در بخش دیگر اظهارات حجت الاسلام علیپور درمورد ارجاع پرونده مدیرعامل این باشگاه و شهرداری تبریز به بازرسی محترم کل کشوراعلام می دارد: باشگاه شهرداری تبریز طبق اصول و سیاستهای اخلاقی و انضباطی خود که در بین باشگاههای کشورهمواره از لحاظ عدم وجود حاشیه و برخی مباحث مطروحه زبانزد بوده و به نیکی یاد می شود و مدیران این باشگاه همواره خود را مقید به قانون دانسته و همیشه در مسیر قانون حرکت نموده و در مقاطعی نیز از این قضیه متضرر گردیده است.

باشگاه شهرداری تبریز از همین مجال استفاده نموده و اعلام می دارد آمادگی کامل و جدی دارد تا در هر نهاد و ارگانی پاسخگوی مستند اقدامات خود بوده و نسبت به شفاف سازی و اعلام امور مربوطه منجمله بحثهای مالی و پرداختی ها به مربیان و بازیکنان اقدام نماید تا برهمگان روشن شود طرح برخی مسائل و موارد نابجا و غیر موثق آنهم از تریبون های رسمی هیچ خللی در اراده و تصمیم باشگاه شهرداری تبریز برای فعالیت در سطح برتر فوتبال کشور وارد نخواهد کرد.

باشگاه شهرداری تبریز اعلام می دارد: طبق اعلام قبلی تیم فوتبال شهرداری تبریز با جدیت تمام از روز یکشنبه 21 خرداد تمرینات خود را با حضور سرمربی جدید این تیم فراز کمالوند آغاز نموده و برای حضور قدرتمند درلیگ دسته یک در فصل جاری و راهیابی مجدد به لیگ برتر و کسب سهمیه دوم لیگ برتر شهر تبریز تلاش خواهد نمود.

کد مطلب 1621461

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