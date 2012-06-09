بیانیه باشگاه شهرداری تبریز/ جهت همکاری با کمالوند از مراجع مرتبط استعلام گرفته ایم

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه شهرداری تبریز طی بیانیه ای پاسخ اظهارات حجت الاسلام علیپور درمورد جذب کمالوند و ارجاع پرونده این باشگاه به بازرسی کل کشور را داد.

در این بیانیه آمده است: باشگاه شهرداری تبریز در مورد جذب فراز کمالوند و انتخاب وی اعلام می دارد: مسئولان و تصمیم گیران این باشگاه طی هفته های گذشته و در حین مذاکره با مربیان مدنظر کلیه استعلامهای لازم در مورد ایشان و بویژه فراز کمالوند را انجام داده که براین اساس طبق استعلام هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی از فدراسیون فوتبال و نایب رئیس اول و رئیس کمیته اخلاق و همچنین سایر مراجع ذیصلاح و مرتبط،همکاری این مربی با باشگاه شهرداری تبریز بلامانع اعلام گردیده وسپس این باشگاه اقدام به ثبت قرارداد وی در هیئت فوتبال نموده است و اگر مشکلی در زمینه فعالیت وی وجود داشت بایستی قبلا اعلام می نمودند.

باشگاه شهرداری تبریز در بخش دیگر اظهارات حجت الاسلام علیپور درمورد ارجاع پرونده مدیرعامل این باشگاه و شهرداری تبریز به بازرسی محترم کل کشوراعلام می دارد: باشگاه شهرداری تبریز طبق اصول و سیاستهای اخلاقی و انضباطی خود که در بین باشگاههای کشورهمواره از لحاظ عدم وجود حاشیه و برخی مباحث مطروحه زبانزد بوده و به نیکی یاد می شود و مدیران این باشگاه همواره خود را مقید به قانون دانسته و همیشه در مسیر قانون حرکت نموده و در مقاطعی نیز از این قضیه متضرر گردیده است.

باشگاه شهرداری تبریز از همین مجال استفاده نموده و اعلام می دارد آمادگی کامل و جدی دارد تا در هر نهاد و ارگانی پاسخگوی مستند اقدامات خود بوده و نسبت به شفاف سازی و اعلام امور مربوطه منجمله بحثهای مالی و پرداختی ها به مربیان و بازیکنان اقدام نماید تا برهمگان روشن شود طرح برخی مسائل و موارد نابجا و غیر موثق آنهم از تریبون های رسمی هیچ خللی در اراده و تصمیم باشگاه شهرداری تبریز برای فعالیت در سطح برتر فوتبال کشور وارد نخواهد کرد.

باشگاه شهرداری تبریز اعلام می دارد: طبق اعلام قبلی تیم فوتبال شهرداری تبریز با جدیت تمام از روز یکشنبه 21 خرداد تمرینات خود را با حضور سرمربی جدید این تیم فراز کمالوند آغاز نموده و برای حضور قدرتمند درلیگ دسته یک در فصل جاری و راهیابی مجدد به لیگ برتر و کسب سهمیه دوم لیگ برتر شهر تبریز تلاش خواهد نمود.