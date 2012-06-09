به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم از مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا روز جمعه با برگزاری چهار بازی در گروههای دوگانه پیگیری شد که طی آن تیمهای ژاپن و کره جنوبی به ترتیب مقابل اردن و قطر به برتری رسیدند، استرالیا در خانه عمان با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد و جدال تیمهای لبنان و ازبکستان نیز به نتیجه تساوی یک بریک انجامید.
در روزی که تیم ملی فوتبال کشورمان استراحت داشت، کره جنوبی در خانه قطر با نتیجه 4 بر یک به پیروزی رسید تا با سه امتیاز و تفاضل گل 3+ صدرنشین گروه A مسابقات شود.
- نتایج دیدارهای هفته دوم از مرحله چهارم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا به شرح زیر است:
گروه A:
* لبنان یک - ازبکستان یک
گلها: علی السعدی (34) برای لبنان و جسور حسنوف (12) برای ازبکستان
* قطر یک - کره جنوبی 4
گلها: یوسف احمد (22) برای قطر و لی کئون هو (26 و 80)، تائه هوی کواک (56) و کیم شین ووک (64) برای کره جنوبی
جدول رده بندی:
|تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|گلزده
|گلخورده
|تفاضل
|امتیاز
|1- کرهجنوبی
|1
|1
|-
|-
|4
|1
|3+
|3
|2- ایران
|1
|1
|-
|-
|1
|0
|1+
|3
|3- قطر
|2
|1
|-
|1
|2
|4
|2-
|3
|4- لبنان
|2
|-
|1
|1
|1
|2
|1-
|1
|4- ازبکستان
|2
|-
|1
|1
|1
|2
|1-
|1
گروه B:
* ژاپن 6 - اردن صفر
گلها: ریوچی مائدا (19)، کیسوکه هندا (21، 30 و 53 - پنالتی)، شینجی کاگاوا (35) و یوزو کوریهارا (89)
اخراج: عبدالله خالد دیب (27 - اردن)
* عمان صفر - استرالیا صفر
جدول رده بندی:
|تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|گلزده
|گلخورده
|تفاضل
|امتیاز
|1- ژاپن
|2
|2
|-
|-
|9
|0
|9+
|6
|2- عراق
|1
|-
|1
|-
|1
|1
|0
|1
|3- استرالیا
|1
|-
|1
|-
|0
|0
|0
|1
|4- عمان
|2
|-
|1
|-
|0
|3
|3-
|1
|5- اردن
|2
|-
|1
|-
|1
|7
|6-
|1
- هفته سوم از مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:
سه شنبه - 23/3/91
گروه A:
* کره جنوبی - لبنان، ساعت 15:30، ورزشگاه گویانگ
* ایران - قطر، ساعت 20، ورزشگاه آزادی تهران
گروه B:
* استرالیا - ژاپن، ساعت 14:30، ورزشگاه بریزبین
* عراق - عمان، ساعت 19:15، ورزشگاه العربی دوحه
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