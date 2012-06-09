به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم از مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا روز جمعه با برگزاری چهار بازی در گروه‌های دوگانه پیگیری شد که طی آن تیم‌های ژاپن و کره جنوبی به ترتیب مقابل اردن و قطر به برتری رسیدند، استرالیا در خانه عمان با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد و جدال تیم‌های لبنان و ازبکستان نیز به نتیجه تساوی یک بریک انجامید.

در روزی که تیم ملی فوتبال کشورمان استراحت داشت، کره جنوبی در خانه قطر با نتیجه 4 بر یک به پیروزی رسید تا با سه امتیاز و تفاضل گل 3+ صدرنشین گروه A مسابقات شود.

- نتایج دیدارهای هفته دوم از مرحله چهارم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا به شرح زیر است:

گروه A:

* لبنان یک - ازبکستان یک

گل‌ها: علی السعدی (34) برای لبنان و جسور حسنوف (12) برای ازبکستان

* قطر یک - کره جنوبی 4

گل‌ها: یوسف احمد (22) برای قطر و لی کئون هو (26 و 80)، تائه هوی کواک (56) و کیم شین ووک (64) برای کره جنوبی

جدول رده بندی:

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز 1- کره‌جنوبی 1 1 - - 4 1 3+ 3 2- ایران 1 1 - - 1 0 1+ 3 3- قطر 2 1 - 1 2 4 2- 3 4- لبنان 2 - 1 1 1 2 1- 1 4- ازبکستان 2 - 1 1 1 2 1- 1

گروه B:

* ژاپن 6 - اردن صفر

گل‌ها: ریوچی مائدا (19)، کیسوکه هندا (21، 30 و 53 - پنالتی)، شینجی کاگاوا (35) و یوزو کوری‌هارا (89)

اخراج: عبدالله خالد دیب (27 - اردن)

* عمان صفر - استرالیا صفر

جدول رده بندی:

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز 1- ژاپن 2 2 - - 9 0 9+ 6 2- عراق 1 - 1 - 1 1 0 1 3- استرالیا 1 - 1 - 0 0 0 1 4- عمان 2 - 1 - 0 3 3- 1 5- اردن 2 - 1 - 1 7 6- 1

- هفته سوم از مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

سه شنبه - 23/3/91

گروه A:

* کره جنوبی - لبنان، ساعت 15:30، ورزشگاه گویانگ

* ایران - قطر، ساعت 20، ورزشگاه آزادی تهران

گروه B:

* استرالیا - ژاپن، ساعت 14:30، ورزشگاه بریزبین

* عراق - عمان، ساعت 19:15، ورزشگاه العربی دوحه