  1. سیاست
۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۳۴

سفیر ژاپن در دیدار رکن آبادی:

موضع ژاپن خروج اسرائیل از سرزمین های اشغالی است

موضع ژاپن خروج اسرائیل از سرزمین های اشغالی است

سفیر جدید ژاپن در لبنان، طی دیدار با غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در محل سفارت، در خصوص آخرین وضعیت تحولات منطقه به تبادل نظر پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیچی اوتسوکا سفیر ژاپن، با اشاره به اهمیت موضوع فلسطین و ضرورت کمک‌رسانی انساندوستانه به آوارگان فلسطینی در لبنان، ‌تصریح کرد:موضع کشورش در این رابطه مبتنی بر خروج اسرائیل از سرزمینهای اشغالی است.

وی همچنین نسبت به همکاری همه طرفها برای موفقیت طرح کوفی عنان جهت برقراری آرامش در سوریه ابراز امیدواری کرد.

رکن‌آبادی اظهار داشت: دشمنان مقاومت، تمام تلاش خود را برای نجات رژیم اشغالگر قدس بکار گرفته‌اند و نگرانی واقعی آنها تنها حفظ منافع این رژیم نامشروع و نه حمایت از خواسته ملتها است.
 

کد مطلب 1621465

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