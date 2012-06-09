پرداخت 4 هزار میلیارد تسهیلات به مسکن مهر اردبیل/ 23 هزار واحد در دست احداث

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام باباخانی شامگاه جمعه در جریان بازدید از برخی طرح‌ها و پروژه‌های مسکن مهر در نمین عنوان کرد: این میزان پرداختی به صورت تعاونی، فردی و گروهی با مشارکت بانک مسکن انجام شده و پرونده‌های در دست بررسی نیز در حال پرداخت است.

به گفته وی استان اردبیل در تکمیل پروژه‌های مسکن مهر تنها با مشکل عدم همکاری برخی از متولیان و مدیران تعاونی‌ها روبه‌رو است.

مدیر کل مسکن و شهرسازی اردبیل افزود: در یک نشست هماهنگی سعی می شود مشکلات و چالش‌های پیش روی آنها مورد بررسی و در حد توان حل شود.

وی با بیان اینکه برخی از متقاضیان در پرداخت کامل آورده اولیه و شخصی به موقع عمل نمی کنند بیان کرد: بانک مسکن در مراحل چهارگانه پرداخت تسهیلات خود با هیچ مشکلی روبه‌رو نیست و بخش عمده‌ای از این تسهیلات نیز تاکنون پرداخت شده است.

احداث 34 هزار واحد مسکن مهر در اردبیل



باباخانی سهمیه استان اردبیل در مسکن مهر را 34 هزار واحد اعلام و افزود: بیش از دو سوم این سهمیه در اردبیل در حال احداث است به طوری که در این شهرستان 23 هزار واحد در دست اقدام و اجرا است.

به گفته وی تکمیل پروژه‌های مسکن مهر در سایر شهرستانها به مانند تکمیل پروژه‌ها در مرکز استان مود توجه و در اولویت قرار دارد.

اتمام طرحهای مکسن مهر نمین تا دو ماه آینده



باباخانی با بیان اینکه در سطح استان سهم شهرستان پارس‌آباد بعد از مرکز استان با چهار هزار و 910 واحد بیشترین واحدها در حال ساخت است، اعلام کرد: در شهرستان نمین 600 واحد در حال تکمیل است که با تأمین زیرساخت‌ها و انجام کارهای نهایی نیمه‌ اول امسال پروژه مسکن مهر نمین را به بهره‌ برداری می رسد.

وی اضافه کرد: از بین شهرستان‌های با جمعیت بالای 25 هزار نفر تنها شهرستان نمین به تعداد برنامه‌های مصوب خود عقد قرارداد داشته و ظرفیت ثبت‌نام مسکن مهر آن تکمیل شده است.

به گفته باباخانی در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه مسکن مهر نمین تأمین شده و پیمانکار به سرعت در حال تکمیل پروژه و آماده‌سازی آن برای افتتاح در هفته دولت است.

مدیر کل مسکن و شهرسازی استان اردبیل سیاست اصلی اجرای طرح مسکن مهر را خانه‌دار کردن تمام اقشار بدون سرپناه به ویژه در مناطق محروم اعلام کرد و افزود: پرداخت تسهیلات برای مسکن مهر حرکتی مثبت است که تحقق آن می‌تواند زمینه مساعد بهره‌ مندی اقشار مختلف را فراهم کند.

وی با اشاره به ویژگی پرداخت تسهیلات مسکن مهر و قابل تمدید بودن آن اشاره و عنوان کرد: علاقمندان در هر شرایطی می‌توانند از تسهیلات مسکن مهر به عنوان یک فرصت استثنایی استفاده کنند.

باباخانی با اشاره به اجرای مناسب پروژه مسکن مهر در قالب مشارکت دو جانبه با پیمانکاران و متقاضیان بیان کرد: در برخی از پروژه‌ها به دلیل کوتاهی متقاضی در پرداخت هزینه‌های ساخت در تکمیل و واگذاری پروژه تاخیر شده است و باید به سرعت ضعف‌ها و مشکلات موجود حل شود.

وی در ادامه تصریح کرد: در کنار مسکن و شهرسازی بنیاد مسکن استان نیز در شهرهای زیر 25 هزار نفر متولی ساخت و تکمیل مسکن مهر است که در این زمینه نیز کارها به سرعت در حال انجام است.