به گزارش خبرنگار مهر، به‌این ترتیب سفر یوسفی طولانی‌تر می‌شود و وی پس از حضور در برنامه‌های تدارک‌دیده شده کتابخانه استکهلم به ‌اسلو می‌رود و در برنامه‌های کتابخوانی برای کودکان نروژ حضور می‌یابد.

پس از آن، از اسلو به ‌تهران خواهد آمد. همه هزینه‌های سفر و اقامت یوسفی به ‌سوئد و نروژ از طرف کتابخانه‌های این دو کشور پرداخت خواهد شد.

آشنایی مسئولان این دو کتابخانه با محمدرضا یوسفی از طریق کتابهای منتشرشده‌اش در شباویز است. شباویز همواره نسخه‌ای از عنوانهای جدیدش را برای کتابخانه‌های عمومی کشورهای دیگر می‌فرستد تا با فرهنگ و هنر ایران آشنا شوند.

همین آشنایی موجب شده که بتوانند نویسندگان ما را برای برنامه‌های فرهنگی خود دعوت کنند. به‌ تازگی نیز کتابخانه‌ تورنتو چند عنوان دیگر از کتابهای ایرانی را به ‌مجموعه داستانهای تلفنی خود افزوده است.