50 هکتار از مراتع "خورش رستم" خلخال طعمه حریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار خورش رستم روز شنبه در جریان بازدید از این منطقه عنوان کرد: آتش سوزی از ظهر دیروز در مراتع روستای "نمهیل" آغاز و پس از پنج ساعت تلاش ماموران آتش نشانی و مردم مهار و از سرایت آن به جنگل های هشتجین جلوگیری شد.

سعید شاد افزود: این آتش سوزی در اثر سهل انگاری مسافرانی که در کنار جاده آتش روشن کرده بودند روی داده بود.

وی از مسافران و گردشگران خواست از روشن کردن آتش کنار مراتع و جنگل ها به جد خودداری کنند چرا که احتمال آتش سوزی در این مناطق بیشتر بوده و به سختی می توان مهار کرد.

بخشدار خورش رستم گفت: بیش از 70 درصد جنگل های استان اردبیل با گونه های نادر از درختان اورس، بنه و سقز در بخش خورش رستم خلخال واقع شده است و برای حفظ این نعمت الهی همه باید همکاری کنند.

بخش خورش رستم که مرکز آن شهر هشتجین خلخال است دارای مراتع و مناطق زیبایی است و به دلیل قرار داشتن در حاشیه رود قیزیل اوزن و دامنه آق داغ از مهمترین مناطق گردشگری شهرستان خلخال محسوب می شود.





