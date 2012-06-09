تدوین نظام ملی مهارت در کشور/ آموزش مهارت های کشاورزی در اولویت قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، کورش پرند شامگاه جمعه در جریان دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: نظام ملی مهارت کشور به عنوان سند اصلی و راهبردی این بخش در دست تهیه است که با تدوین و اجرایی کردن آن چشم انداز آینده آموزش های مهارتی در کشور مشخص می شود.

وی ادامه داد: در راستای بررسی وضعیت موجود کشور و همچنین تدوین سندی فرابخشی برای اجرا در 10 سال آینده این نظام ملی مهارت با مطالعه وضعیت بیش از 80 کشور جهان از دو سال قبل تاکنون در دست تهیه است که انتظار می رود با اجرایی کردن آن زمینه برای ارتقاء و تحول در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای در کشور فراهم شود.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به اینکه این سند در قالب هشت راهبرد و 250 برنامه تهیه شده است، گفت: یکی از برنامه های اصلی در این سند توجه به اصلاح فرهنگ کار و کارآفرینی است که به همین دلیل باید در این بخش سایر دستگاه ها و سازمان های دولتی نیز مشارکت و همکاری جدی تری داشته باشند.

وی اجرایی کردن نظام ملی مهارت را با مشارکت دانشگاه جامع علمی و کاربردی، دانشگاه فنی و حرفه ای و سازمان آموزش فنی و حرفه ای اعلام کرد و افزود: انتظار می رود که با عملی شدن این مهم زمینه برای ارتقاء در حوزه های مختلف در بخش اموزش های مهارتی در کشور فراهم شود.

پرند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم تاکید بر ارائه آموزش های مهارتی در بخش کشاورزی یادآور شد: کشاورزی یکی از حوزه های مستعد در استان های همچون کردستان و سایر نقاط کشور به شمار می رود و به همین دلیل توجه به این بخش به عنوان یکی از اولویت های سازمان در نظر گرفته شده است.

وی در پایان توجه به صنعت توریسم و ارائه آموزش ها در این بخش، آموزش های مورد نیاز دو بخش صنعت و معدن به همراه تقویت آموزش های صنایع دستی و بومی را از جمله مهمترین برنامه های سازمان در استان کردستان عنوان کرد و از مدیران استان خواست که در این بخش با جدیت بیشتری برنامه ریزی کنند.