صربستان بهترین تیم رقابت هاست/ برای دیدار با ژاپن باید شکست را فراموش کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال ایران امروز در دیدار با صربستان در چارچوب بازی های انتخابی المپیک 2012 لندن با حساب 3 بر صفر و با نتایج (28 بر 30)، (28 بر 30)، (22 بر 25) شکست خورد.

خولیو ولاسکو در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: اول از همه باید به صربستان به خاطر صعود به بازی های المپیک تبریک بگویم. آنها نشان دادند که بهترین تیم حاضر در این تورنمنت و یکی از بهترین تیم های جهان هستند.

وی افزود: من از بازیکنانم خواستم که به بازی خوب خود مقابل صرب ها ادامه دهند. به غیر از بخش های پایانی ست های اول و دوم ، بیشتر زمان بازی را خوب بازی کردیم. ما به خاطر اشتباهات خودمان نبود که شکست خوردیم بلکه به دلیل واکنش خوب صربستان هم بود. به همین دلیل است که به آنها می گویند صربستان.

ولاسکو اظهار داشت: باید از صربستان درس بگیریم و در لحظات بسیار مهم، با فکر باز به بازی بپردازیم. با همه اینها می توانم بگویم که تیم من پیشرفت داشته و ما خیلی خوب والیبال بازی می کنیم.

سرمربی تیم والیبال ایران گفت: ما فردا با ژاپن بازی داریم و باید بازی خیلی خوبی مقابل آنها ارائه کنیم. در این تورنمنت باید شکست ها را فراموش کنید. بازیکنان ما فقط باید از شکست درس بگیرند. آنها باید به لحاظ تکنیکی، تاکتیکی و شرایط ویژه عملکرد بهتری داشته باشند.

ولاسکو در پایان گفت: فردا ما با تیمی که ویژگی های متفاوتی دارد مقابل تماشاگران پرتعداد آنها بازی داریم. این وضعیت جدیدی است. ما باید تصور بازی خود را دستخوش دگرگونی کنیم. اگر به این شکست فکر کنیم برای بازی فردا آماده نخواهیم شد.