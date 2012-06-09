به گزارش خبرنگار مهر، حاشیه‌های بوجود آمده پیرامون خانه سینما سبب شد بحث این نهاد صنفی به عالی‌ترین سطح سیاستگذاری یعنی شورایعالی سینما که با حضور شخص رئیس جمهور برگزار می‌شود، برسد. جزئیات مباحث طرح شده پیرامون خانه سینما در جلسه هفته گذشته این شورا را از احمد نجفی جویا شدیم.

این عضو شورایعالی سینما در ارتباط با مباحث مطرح شده در آخرین جلسه درباره خانه سینما به خبرنگار مهر گفت: اساس‌نامه جدید این نهاد صنفی توسط سازمان سینمایی به همراه مشاوران حقوقی در حال نگارش است. این اساس‌نامه با توجه به ایرادات مطرح شده توسط شورای فرهنگ عمومی به نگارش درخواهد آمد و در آینده نزدیک به شورایعالی سینما ارائه می‌شود.

وی افزود: در جلسه بعدی هم در ارتباط با خانه سینما صحبت خواهیم کرد. اما اطلاعات بیشتر در این زمینه توسط رئیس سازمان سینمایی اطلاع‌رسانی خواهد شد. البته ما باید با هم همکاری کنیم و در مقابل هم نباشیم. بهتر است مشکلات قانونی زودتر برطرف شود. صنوف نیز ثبت قانونی شوند. اگر از همین ابتدا تمامی مراحل قانونی انجام شود قطعا در آینده چنین مشکلاتی به وجوود نخواهد آمد.

نجفی ادامه داد: رئیس جمهور، رئیس سازمان سینمایی و اعضا شورایعالی سینما معتقدند که باید با خانه سینما وارد تعامل شد و نباید در تعارض با هم باشیم. همه ما باید برای رسیدن به سینمای متعالی از مباحث سیاسی دوری کنیم. کاش دوستان می‌توانستند مباحث طرح شده در شورایعالی که با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود را بشنوند تا بدانند ایشان چقدر وقت می‌گذراند و نگران وضعیت سینما هستند.

وی تاکید کرد: رئیس جمهور چهارشنبه هفته آینده نیز با شورایعالی سینما برای سومین بار در سال جدید جلسه خواهند داشت. ما بیشتر در این جلسات درباره بحث محتوا و آموزش در دانشگاه‌ها و مدارس صحبت می‌کنیم که از مسائل زیربنایی است. اعضای شورا معتقدند که این شیوه‌های تدریس و بحث محتوا باید تغیر کند و به روز باشد.