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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۴۹

امیرسلیمانی در گفتگو با مهر:

دو میلیارد ریال صرف تعریض بلوار امام علی آمل شد

دو میلیارد ریال صرف تعریض بلوار امام علی آمل شد

آمل - خبرگزاری مهر: شهردار آمل گفت: برای تخریب واحدهای در مسیر تعریض بلوار در حال ساخت امام علی(ع) آمل، شهرداری حدود دو میلیارد ریال در ماه جاری هزینه کرده است.

احمد امیرسلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ادامه مراحل تعریض بلوار امام علی آمل، پنج واحد تجاری که در مجموع حدود 180 متر مربع و از اعیان حدود 59 متر مربع بوده با هزینه دو میلیارد ریالی شهرداری آمل بازگشایی شد.

وی با بیان اینکه بلوار امام علی آمل در مسیر غرب به شرق شهر آمل طی چند مرحله در حال اجرا است، افزود: در فاز نخست این بلوار تا کنون دو واحد آموزشی، شش واحد تجاری، سه واحد انباری، یک واحد کارگاه، 26 باب منزل مسکونی و شش مورد عرصه تخریب و در مجموع بیش از 30 میلیارد ریال غرامت پرداخت شد.
 
شهردار آمل، تسریع در تکمیل این بلوار را همکاری بیشتر صاحبان و مالکان واحدهای تجاری و مسکونی بیان کرد و ادامه داد: شورای اسلامی شهر آمل به سهم خود مصمم است تا شهرداری  را در تکمیل هرچه سریعتر بلوار امام علی پشتیبانی کند.
 
امیرسلیمانی، هدف از اجرای بلوار امام علی آمل را، مشکلات زیاد ناشی از ترافیک سنگین در مسیر خیابان شیخ فضل الله نوری به مرکز شهر بیان و اضافه کرد: با بهره برداری هرچه زودتر این طرح مهم درون شهری مشکلات شهروندان این قسمت از شهر آمل رفع شود.
 
شهر آمل بیش از250 هزار نفر جمعیت دارد.
کد مطلب 1621502

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