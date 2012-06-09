شرکت 23 هزار بیسواد در برنامه سوادآموزی مازندران

نعمت بقایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه ریزی امسال حوزه سواد آموزی اداره کل آموزش وپرورش مازندران برای باسواد کردن تعداد 28 هزار نفر از بیسوادان استان بوده که 23 هزار نفر از این تعداد اکنون در کلاس های سواد آموزی مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: دوره های سواد آموزی برای بی سوادی مطلق بوده و دراین دوره 11 هزارو 700 نفر تحصیل می کنند.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش مازندران تصریح کرد: در آموزش فرد به فرد برگزاری امتحان به پیشرفت یادگیری و آمادگی شخص سواد آموز بستگی دارد.

بقایی با بیان اینکه همکاری و همراهی همه دستگاههای اداری و نهادها درامر آموزش بی سوادان ضروری است، اضافه کرد: آموزش و پرورش مازندران با همکاری مناطق و فرهنگیان توانست رتبه سوم کشور در جذب و تحت پوشش گرفتن بی سوادان را کسب نماید و در این مهم صداو سیما بهترین مبلغ سواد آموزی بوده و خواهد بود.

وی، تعداد آموزشیاران زیرپوشش این نهاد در مازندران را 298 نفر اعلام کرد و استخدام آموزشیاران سواد آموزی را تابع سیاست های وزارت آموزش وپرورش دانست.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش مازندران یادآورشد: بر اساس آمارهای موجود بیش از 90 هزار بیسواد گروه های سنی10تا 49 سال در مازندران شناسایی شدند که پیش بینی می شود با اجرای طرح آمارگیری دقیق این آمار تا30 درصد کاهش داشته باشد.