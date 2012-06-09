به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سردارسرتیپ دوم پاسدار حسین باقری گفت : دراین جشنواره که با شعار صنایع دفاعی پیشرو در تولید ملی و حافظ محیط زیست و به مناسبت هفته محیط زیست در روز 21 خرداد ماه سالجاری توسط وزارت دفاع در تهران برگزار می‌شود .

وی افزود: سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مهندس محمد جواد محمدی‌زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سخنرانی خواهند کرد.

معاون مهندسی پدافند غیرعامل وزارت دفاع ادامه داد: در این جشنواره تفاهم‌نامه همکاریهای دوجانبه از جمله در حوزه مدیریت بحران‌های زیست محیطی به امضاء مسئولان وزارت دفاع و سازمان محیط زیست خواهد رسید.

سردار باقری در ادامه گفت : از مراکز صنعتی ، خدماتی ، آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت دفاع که در سالهای اخیر اقدامات مؤثر زیست محیطی انجام داده و از سوی سازمان محیط‌زیست بعنوان واحدهای خدماتی و صنعتی سبز یا برگزیده سبز تعیین شده‌اند با اهداء لوح تقدیر و تندیس جشنواره تقدیر خواهد شد.

معاون مهندسی پدافند غیرعامل وزارت دفاع، ارائه مقالات مختلف توسط کارشناسان و متخصصان صنایع دفاعی در حوزه زیست محیطی و برگزاری نمایشگاه توانمندی وزرات دفاع در این حوزه به همراه اجرای مانور میدانی را از دیگر برنامه‌های این جشنواره برشمرد.

