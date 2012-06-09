حسن احدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه دانشجویان نباید درس خواندن را به شب امتحان موکول کنند، تاکید کرد که همین موضوع می تواند یک استرس اضافه برای دانشجو ایجاد کند.

وی به دانشجویانی که درس خواندن را برای ساعات پیش از امتحان موکول می کنند، توصیه کرد: این دسته از دانشجویان لازم است خواب کافی داشته باشند و از مصرف قرصهایی مانند "ریتالین" که موجب بی خوابی می شود، پرهیز کنند.

به گفته مدیر گروه آموزشی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان در ایام امتحانات حتما نوشیدن شیر را در برنامه غذایی خود قرار دهند و از زیاد خوردن پرهیز کنند.

احدی در این باره ادامه داد: تغذیه سالم داشتن در ایام امتحانات لازم است. بهتر است دانشجویان در این ایام از خوردن غذاهای سنگین در وعده های ناهار و شام جلوگیری کنند، زیرا منجر به افزایش خواب آنان می شود.