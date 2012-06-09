دکتر "بهرام امیر احمدیان" درباره دلایل اخلاقی و اجتماعی فساد اقتصادی و اختلاس در جوامع به خبرنگار مهر گفت: تبلیغ زندگیهای خیلی اشرافی در جامعه سبب میشود افرادی که دارای چنین امکاناتی نیستند به فکر کسب آن از راههای نامشروع و حرام بیفتند. یعنی افراد ضد ارزش برایشان ارزش بشود و گمان کنند که حالا از هر طریق باید پلههای طرقی را طی کرد.
وی افزود: در اول انقلاب اشرافی گرایی و داشتن اتومبیل گران قیمت و زندگی تجملاتی و تشریفاتی یک ضد ارزش بود و افراد به این مسئله واقف بودند که این هزینهها را در ایجاد کارآفرینی و توشه اشتغال جوانان میشود سرمایه گذاری کرد. الان ثروت هنگفتی از منابع کشور سالانه خرج هزینه سفرهای حج عمره میشود که ثواب سهیم شدن در سهام شرکتها که رونق اقتصادی و پس اندازی برای فرد میشود کمتر از حجهای غیر واجب نیست.
استاد دانشگاه تهران درمورد تبعات فرهنگی و اجتماعی اختلاسها هم اظهارداشت: اختلاسهای مالی علاوه بر تبعات منفی اقتصادی آن آسیبهای روانی بر جامعه میگذارد. یعنی این فکر اشتباه در مردم جا میافتد که انسانهای زرنگ بدون کار و تلاش و زحمت میتوانند به طبقات بالای جامعه و ثروت هنگفت دست یابند.
وی افزود: این مسئله ناامیدی و افسردگی برای طبقات زحمتکش جامعه و کسانی که در پی کسب روزی حلال هستند به بار میآورد. عدم برخورد قاطع با اختلاس کنندگان در هر جامعه و حکومتی هم فاجعه آمیزتر از خود اختلاسها است. از این جهت است که گفته میشود سیستم اقتصادی و بیمه و پولی و بانکی کشورها باید طوری طراحی شود که امکان هرگونه اختلاس در آنها وجود نداشته باشد.
استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران ادامه داد: شاید به خاطر برخی مجاری قانونی و غیرقانونی ساختارهای نظامههای مالی و بانکی کشورما امکان چنین اختلاسهایی به وجود آمده است. از این جهت دولت باید بیشتر به تبعات روانی آن در جامعه توجه داشته باشد و فعالیتهای مالی افراد حقیقی و حقوقی را بیشتر کنترل کند.
این محقق و پژوهشگر حوزه ارتباطات بین الملل افزود: در اختلاسها فقط دانه درشتها قابل ملاحظه نیستند بلکه جمع دانه ریزها هم رقم هنگفتی میشود و بایستی به افراد آموزش داد که فساد مالی باعث ورشکستگی نظام اقتصادی کشور و درنتیجه سخت شدن زندگی و عدم امکان ازدواج جوانان میشود که باعث گناه و معصیت در جامعه خواهد شد.
امیراحمدیان درمورد تأثیرات مخرب اختلاسها بر نسلهای آتی هم اذعان کرد: این جریان ادبیاتی تولید میکند که افراد زرنگ کسانی معرفی میشوند که دست به چنین کارهایی میزنند و آرام ارام قبح این کارها در افراد از بین میرود. یعنی سوء استفاده از بیت المال و خوردن حق الناس در جامعه جا میافتد.
وی درپایان یادآورشد: به هرحال مسئولین باید سفت و سخت با این اختلاسها در هر اندازهای برخورد کنند و برداشت پول از خزانه دولت یک گناه بزرگ تلقی شود.
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