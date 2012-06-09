دکتر "بهرام امیر احمدیان" درباره دلایل اخلاقی و اجتماعی فساد اقتصادی و اختلاس‏ در جوامع به خبرنگار مهر گفت: تبلیغ زندگی‎های خیلی اشرافی در جامعه سبب می‎شود افرادی که دارای چنین امکاناتی نیستند به فکر کسب آن از راه‎های نامشروع و حرام بیفتند. یعنی افراد ضد ارزش برایشان ارزش بشود و گمان کنند که حالا از هر طریق باید پله‎‏های طرقی را طی کرد.

وی افزود: در اول انقلاب اشرافی گرایی و داشتن اتومبیل گران قیمت و زندگی تجملاتی و تشریفاتی یک ضد ارزش بود و افراد به این مسئله واقف بودند که این هزینه‏ها را در ایجاد کارآفرینی و توشه اشتغال جوانان می‎شود سرمایه گذاری کرد. الان ثروت هنگفتی از منابع کشور سالانه خرج هزینه سفرهای حج عمره می‎شود که ثواب سهیم شدن در سهام شرکتها که رونق اقتصادی و پس اندازی برای فرد می‎شود کمتر از حج‎های غیر واجب نیست.

استاد دانشگاه تهران درمورد تبعات فرهنگی و اجتماعی اختلاسها هم اظهارداشت: اختلاس‎های مالی علاوه بر تبعات منفی اقتصادی آن آسیب‏های روانی بر جامعه می‎گذارد. یعنی این فکر اشتباه در مردم جا می‎افتد که انسانهای زرنگ بدون کار و تلاش و زحمت می‎توانند به طبقات بالای جامعه و ثروت هنگفت دست یابند.

وی افزود: این مسئله ناامیدی و افسردگی برای طبقات زحمتکش جامعه و کسانی که در پی کسب روزی حلال هستند به بار می‏آورد. عدم برخورد قاطع با اختلاس کنندگان در هر جامعه و حکومتی هم فاجعه آمیزتر از خود اختلاس‎ها است. از این جهت است که گفته می‎شود سیستم اقتصادی و بیمه و پولی و بانکی کشورها باید طوری طراحی شود که امکان هرگونه اختلاس در آنها وجود نداشته باشد.

استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران ادامه داد: شاید به خاطر برخی مجاری قانونی و غیرقانونی ساختارهای نظامه‏های مالی و بانکی کشورما امکان چنین اختلاس‏هایی به وجود آمده است. از این جهت دولت باید بیشتر به تبعات روانی آن در جامعه توجه داشته باشد و فعالیت‏های مالی افراد حقیقی و حقوقی را بیشتر کنترل کند.

این محقق و پژوهشگر حوزه ارتباطات بین الملل افزود: در اختلاس‎ها فقط دانه درشت‏ها قابل ملاحظه نیستند بلکه جمع دانه ریزها هم رقم هنگفتی می‎شود و بایستی به افراد آموزش داد که فساد مالی باعث ورشکستگی نظام اقتصادی کشور و درنتیجه سخت شدن زندگی و عدم امکان ازدواج جوانان می‎شود که باعث گناه و معصیت در جامعه خواهد شد.

امیراحمدیان درمورد تأثیرات مخرب اختلاس‏ها بر نسل‏های آتی هم اذعان کرد: این جریان ادبیاتی تولید می‎کند که افراد زرنگ کسانی معرفی می‎شوند که دست به چنین کارهایی می‏زنند و آرام ارام قبح این کارها در افراد از بین می‎رود. یعنی سوء استفاده از بیت المال و خوردن حق الناس در جامعه جا می‏افتد.

وی درپایان یادآورشد: به هرحال مسئولین باید سفت و سخت با این اختلاس‏ها در هر اندازه‏ای برخورد کنند و برداشت پول از خزانه دولت یک گناه بزرگ تلقی شود.