چهار دلیل فرهنگی فساد مالی؛ از فقدان شایسته سالاری تا رواج راحت طلبی

دکتر عظیم حمزئیان درباره دلایل عمده اخلاقی و اجتماعی فساد اقتصادی و اختلاس‏ در جوامع به خبرنگار مهر گفت: دلایل عمده اخلاقی و اجتماعی فسادهای بزرگ مالی، راحت طلبی و ذهنیت برخی از افراد جامعه در مورد رسیدن به اموال هنگفت و پولهای بادآورده از طریق مدت زمان کوتاه و بدون تلاش و زحمت است.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه سمنان درمورد فساد مالی اخیر درکشورمان هم گفت: در ایران چند دلیل به طور عمده عامل بروز این پدیده شوم و پرونده‏های فسادهای مالی و اقتصادی بزرگ شد. یک دلیل، فقدان شایسته سالاری در واگذاری پست‎ها و کارهای کلیدی به افراد است؛ یعنی محول کردن بعضی از مشاغل حساس به افرادی که صلاحیت آن را از جهت اخلاقی و اجتماعی ندارند باعث بروز این پدیده ننگ آور شد. دومین عامل در این مسئله مربوط به رعایت الزامات اخلاقی در خود افراد است. یعنی افراد اخلاقی در جامعه کم داریم.

وی افزود: سوم آن که آن افراد (اختلاس کنندگان) تقوای لازم را برای صیانت از اموالی که در اختیارشان بود نداشتند. چهارم هم مشاهده می‏شود که نظارت دولت بر نهادهای مالی‎ بسیار ضعیف است. این عوامل در کنار چند عامل دیگرسبب بروز این پدیده شوم در ایران شده است.

مدیرگروه فلسفه و ادیان دانشگاه سمنان درمورد تأثیرات فرهنگی اختلاسها بر مردم و بویژه نسلهای آتی هم گفت: تأثیرات فرهنگی این اختلاسها در قدم اول بدگمانی مردم به سیستم اداری دولت و نظام است؛ یعنی مردم به نظام بدبین می‏شوند. دوم این انگیزه در افراد باقی می‎ماند که با استفاده از مسیرهای انحرافی و راه‏های نا صواب می‏توان به اموال هنگفتی رسید و یک شبه پول دارشد که شاید در حیطه نظارتی دولت هم قرار نگیرند.