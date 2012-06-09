کاپیتان تیم صربستان: پیروزی راحتی مقابل ایران نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، "گویان یاتیچ" در نشست خبری دیدار تیمهای ملی والیبال ایران و صربستان که امروز شنبه در چارچوب روز نهم رقابتهای انتخابی المپیک برگزار شد، اظهارداشت: خوشحالم که دراین بازی پیروز شدیم و به خاطر این پیروزی سهمیه بازیهای المپیک 2012 لندن را کسب کردیم.
وی ادامه داد: ما به ژاپن آمده بودیم تا همه تیمها را شکست دهیم و خوشحالم که تا به امروز به هدفمان رسیدهایم. فکر میکنم رقابتهای گزینشی المپیک تورنمنت کاملی برای تیم ما بود.
کاپیتان تیم ملی والیبال صربستان در مورد دیدار برابر ایران گفت: ما امروز تیم ایران را شکست دادیم اما این پیروزی برای ما آسان نبود. در کل فکر میکنم ما شایستگی این را داشتیم که برترین تیم مسابقات شویم.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال صربستان امروز شنبه در آغاز نهمین روز مسابقات گزینشی المپیک در توکیو ژاپن در سه گیم متوالی تیم ایران را شکست داد و به عنوان قهرمان سهمیه بازیهای المپیک را دریافت کرد.
نظر شما