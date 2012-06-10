چهره های شاخص مجلس نهم شکاف ایجاد شده میان اصولگرایان را التیام دهند

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهردر خصوص توصیه های رهبر معظم انقلاب خطاب به مسئولان نظام و مردم درباره پرهیز از خود شیفتگی و غروردر مسیر پیشرفت کشور گفت: یک مدیر و یک مسئول در نظام جمهوری اسلامی پیش از اینکه مسئولیتی داشته باشد باید یک انسان مومن و پایبند به ارزش های دینی و اخلاقی باشد.

وی در ادامه افزود: هرچه درجه و رتبه اشخاص در نظام جمهوری اسلامی ارتقاء پیدا می کند باید در پایبندی به ایمان و اخلاق نیز با لاتر بروند و اگر چنین نشد موجب لغزش شده و انسان از نظر فکری و یا در عمل دچار انحراف می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به اینکه دنیا دار امتحان و گذر است و نباید دلبستگی به مظاهر دنیا از جمله مقام داشت گفت: دلبسگی به دنیا و غرور باعث می شود اعمال انسان باطل و فاسد شده و مانع از خدمت به دیگران خواهد شد.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه غرور، همراه با غفلت از خداوند است اظهار داشت: تاکیدات رهبر معظم انقلاب در این خصوص برای مدیران نظام و مردم درس آموز است و خود ایشان هم متخلق به عالی ترین اخلاق هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت همچنین در خصوص لزوم وحدت اصولگرایان و پرهیز از اختلاف و شکاف در میان گروه های مختلف اصولگرا افزود: از بین بردن این شکاف که متاسفانه از قبل از انتخابات شروع شد نیازمند یک همکاری و همفکری از سوی افراد شاخص مجلس است.

مصباحی مقدم در ادامه افزود: رئیس مجلس، نواب رئیس و چهره هایی مانند حداد عادل و توکلی به همراه جبهه پایداری باید با هم جلسه مشترک بگذارند تا این شکاف مبدل به التیام شود.

نماینده مردم تهران پایان تاکید کرد: در غیر این صورت این نگرانی وجود دارد که تا پایان این مجلس ما دائما با چالش هایی در درون مجلس روبرو باشیم و به جای اینکه فرصت های مجلس بخواهد صرف خدمت به مردم و قانون گذاری شود ممکن است صرف درگیری داخلی مجلس شود.