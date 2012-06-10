رایجترین ایمیلهای جعلی به کاربران ایرانی/ نحوه مقابله با هرزنامه ها

بحرانی در دنیای اینترنت به نام هرزنامه

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه هرزنامه (اسپم) به پدیده ای بحرانی در دنیای اینترنت و کاربران شبکه تبدیل شده به نحوی که این پیام های ناخواسته روزانه آدرسهای پست الکترونیک کاربران را هدف حمله خود قرار می دهند و در بسیاری از مواقع نیز موفق به فریب کاربران می شوند.

ایمیل ناخواسته تنها یک اختلال شبکه و یا مزاحمت اینترنتی نیست بلکه این پدیده با هدف فریب کسانی که در اینترنت جستجو می کنند روشهای مختلف را برای دسترسی به اطلاعات شخصی، اطلاعات مربوط به هویت و حتی حساب مالی کاربران امتحان می کند به خصوص که اغلب این پیامها با خطر بالای ویروسها نیز همراه هستند.



ایمیلهای ناخواسته بسیاری از کاربران اینترنت را به ستوه آورده تا جایی که کاربران دنیای رایانه ترجیح می دهند آن را از صفحه این فضا محو کنند اما در برخی مواقع این پیام ها به دلیل نزدیک بودن به واقعیت، باعث فریب کاربران می شود و در کشور ما نیز چندی است که این موضوع افزایش قابل توجهی داشته و باعث بروز مشکلات بسیاری برای کاربران اینترنت شده است که به نمونه هایی از آن اشاره می شود.

ایمیل هایی که از طرف دوستانتان ارسال می شود

اخیرا بسیاری از کاربران اینترنتی در پست الکترونیک خود با ایمیل هایی روبرو می شوند که به نظر می رسد از افرادی که آدرس ایمیل آنها را ذخیره کرده و آشنا هستند ارسال شده که این پست های الکترونیکی بدون عنوان یا با عناوینی مانند HI وHello بوده و در آن فقط آدرس یک لینک مشاهده می شود که در صورت بازکردن این آدرس کاربر مورد حمله کلاهبرداران اینترنتی قرار می گیرد. براین اساس کاربران باید توجه داشته باشند که اگر ایمیلهای بدون عنوان که فقط لینک آدرس یک سایت در آن قرار دارد را دریافت کردند ممکن است از طرف دوستانشان نباشد و حتی بدون آگاهی و اطلاع فرستنده ارسال شده باشد پس آن را باز نکنند؛ چون این ایمیل ها به صورت خودکار برای کاربران فرستاده می شود و علاوه بر جنبه تبلیغاتی و جذب کردن افراد، مثل ویروس تکثیر می شود و هم به صورت خودکار از طرف کاربر و از طریق آدرس ایمیل هایی که ذخیره کرده است برای دوستان، آشنایان و همکاران وی فرستاده شده و حتی ممکن است باعث سوء تفاهم هایی شود.

کنکوریها در معرض فریب ایمیل های جعلی

داوطلبان متقاضی کنکور سال 89 دانشگاه آزاد که در این دانشگاه پذیرفته نشده اند نیز چندی پیش ایمیل های مشکوکی با مضمون اینکه "شما در این کنکور پذیرفته شده اید و نتایج این کنکور پیش از این به اشتباه محاسبه شده بوده است" دریافت کرده اند که در آن از کاربر خواسته شده بود فایل ضمیمه این پست الکترونیکی را دانلود کنند. در این راستا مرکز آزمون دانشگاه آزاد اعلام کرد که نتایج آزمون‌های این دانشگاه صرفاً از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مرکز آزمون صورت می‌گیرد و مرکز آزمون هیچ‌گونه مکاتبه و یا اطلاع‌رسانی از طریق نامه الکترونیکی به داوطلبان ندارد. در همین رابطه معاونت اجتماعی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی نیز با اعلام هشدار در مورد ارسال‌کنندگان ایمیل و پیامک‌های جعلی از دستگیری فردی که نسبت به راه اندازی سایت جعلی دانشگاه آزاد اقدام کرده بود، خبر داد.

نظیر این اتفاق برای برخی داوطلبان کنکور پیام نور نیز رخ داد که پلیس فتا در این زمینه نیز از بررسی و تحقیقات تکمیلی در مورد عاملان ارسال این پیام ها خبر داد.

به ایمیل کنترل پهنای باند اینترنت اعتماد نکنید

به گزارش مهر، اخیرا یک ایمیل در فضای اینترنت برای مشترکان اینترنت پرسرعت ارسال شده که با معرفی نرم‌افزاری با عنوان "کنترل پهنای باند اینترنت" برای رفع مشکلات پهنای باند کاربر، از گیرنده‌ پیام می‌خواهد با کلیک روی لینک، این نرم‌افزار را دریافت کند که این نرم‌افزار حاوی بدافزاری است که اطلاعات کاربران را به سرقت می‌برد. این نرم‌افزار فشرده شده که از خانواده‌ keylogger ها محسوب می‌شود، حاوی دو فایل اجرایی به نام‌های network.exe و password.exe است و در مراحل نصب از کاربر می‌خواهد تا برای اتصال نرم‌افزار فایل اول و برای ورود کلمه‌ عبور فایل دوم را اجرا کند که در صورت اجرای این دو فایل، این نرم‌افزار جاسوسی روی سیستم قربانی نصب شده و در صورتی که قربانی اطلاعات حساسی نظیر اطلاعات حساب‌های بانکی در هنگام خریدهای اینترنتی (شماره‌ کارت رمز دوم، تاریخ انقضای کارت، CVV2) را استفاده کند، آن اطلاعات به راحتی برای مجرم ارسال می‌شود.همچنین این نرم‌افزار امکان سرک ‌کشیدن به فعالیت‌های کاربر را نیز دارد و در فواصل زمانی کوتاه مدت نیز ضمن عکسبرداری از صفحه‌ دسک‌تاپ کاربر، آن تصاویر را نیز برای مجرم ارسال می‌کند.

نرم افزارهای ناشناخته را نصب نکنید

ایمیل ها و پیامکهای ناخواسته و جعلی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری کشورها کاربران اینترنت که بدون آگاهی و توجه به محتوا و عناوین این پیام ها آنها را بازمی کنند را مورد فریب قرار داده و در دام می اندازد که در این راستا توصیه می شود که کاربران به ‌ایمیل‌های جعلی اعتماد نکنند و از نصب نرم‌افزارهای ناشناخته، خصوصاً نرم‌افزارهایی که ادعاهای خارق‌العاده‌ای را مطرح می‌کنند، خودداری کنند.