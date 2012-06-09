سید محمد کریمی در گفتگو با مهر گفت: ‌یکی از مباحث مهم در نظام تامین مالی در کشور که چندان هم مورد توجه قرار نگرفته است بیمه و سیستم بانکی است.

رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور افزود: بانک ها با استفاده از بیمه‌های اعتباری و رها شدن از معضل مطالبات معوق می‌توانند بر بسیاری از مشکلات همچون افزایش هزینه‌ها، کاهش توان ارایه خدمات، بلوکه شدن منابع، افزایش دوره وصول مطالبات، اتلاف منابع و اختلال در گردش وجوه فائق آیند.

وی استفاده از بیمه‌های اعتباری را باعث کاهش حجم مطالبات معوق بانکی دانست و تصریح کرد: کاهش پیامدهای سوء عدم وصول به موقع مطالبات بانکی بر اقتصاد کشور دیگر مزیت استفاده از بیمه های اعتباری است.

کریمی توجه به ریسک اعتباری در سیستم بانکی را دارای اهمیت اعلام کرد و گفت:‌ کمیته نظارتی بال در دستور عمل نظارتی خود تکالیفی را برای نظات بانکی موثر به موضوع ریسک اعتباری و دارایی‌ها مشخص کرده است.

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: ناظران بانکی باید مطمئن باشند که بانک‌ها دارای فرآیند مدیریت ریسک اعتباری هستند که ریسک موسسه در نظر گرفته می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین باید اطمینان حاصل کنند که برای اندازه گیری، شناسایی، نظارت و کنترل ریسک اعتباری فرآیندهای احتیاطی مناسب تعبیه شده است که شامل سرمایه گذاری، ارایه وام، مدیریت پرتفوی وام و ارزیابی کیفیت و غیره می‌شود.