آخرین وضعیت تیم فوتسال ایران از زبان ترابیان/ احتمال تغییر یا تقویت کادر فنی

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: روز پنجشنبه جلسه‌ای با آقای کفاشیان داشتم که در آن جلسه بصورت مفصل و کامل با رئیس فدراسیون در خصوص فوتسال صحبت کردم.

وی در ادامه افزود: بنده در این نشست گزارشی کامل از عملکرد تیم ملی فوتسال ایران در دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا به رئیس فدراسیون ارائه کردم. همچنین ضمن بحث و گفتگو در خصوص شرایط تیم، مسائلی را مطرح و برنامه‌های آماده سازی تیم برای مسابقات پیش رو به ویژه جام جهانی را با رئیس فدراسیون در میان گذاشتم.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال گفتگو در خصوص کادر فنی تیم ملی فوتسال و چگونگی ادامه کار با کادر فنی فعلی این تیم را از دیگر مباحث مطرح شده در نشست با کفاشیان عنوان کرد و گفت: قرار شد با دوستان و صاحب نظران فوتسال جلساتی داشته باشیم تا با جمع بندی نقطه نظرات فنی بهترین تصمیم را برای تیم ملی فوتسال اتخاذ کنیم، تصمیمی که در نهایت به سود فوتسال کشور باشد.

ترابیان به قطعیت در خصوص آینده کادر فنی تیم ملی فوتسال صحبت نکرد و در خصوص شانس علی صانعی برای ادامه کار در این تیم گفت: صانعی هنوز هم برای هدایت تیم ملی شانس دارد اما برای اینکه او در تیم ملی بماند، نمی‌توانم درصدی را عنوان کنم. بنده به عنوان رئیس کمیته فوتسال به کار صانعی اعتقاد دارم و این امکان وجود دارد، که کادر فنی تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا با تقویتی جزیی آماده حضور در جام جهانی شود. البته تاکید می‌کنم این یک گزینه در میان گزینه‌هایی است که برای تیم ملی در نظر داریم.

"با توجه به اینکه مسابقات فوتسال جام جهانی 2012 در پیش است، بهتر نیست هرچه زودتر برای انتخاب اعضای کادر فنی تیم ملی فوتسال تصمیم گیری کنید؟"، ترابیان در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: بهتر است هرچه سریع‌تر سرمربی تیم ملی فوتسال انتخاب شود اما به این نکته توجه داشته باشید که تا بعد از مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا تیم ملی عملا زمانی برای آماده سازی نخواهد داشت و بعد از این رقابت‌ها زمان برای شروع تمرینات وجود خواهد داشت.

وی همچنین در خصوص احتمال استفاده از مربی خارجی در تیم ملی فوتسال گفت: استفاده از مربی خارجی هم از گزینه‌های ماست اما درصد ضعیفی برای آن قائلیم. اینکه عنوان می‌کنم احتمالش خیلی کم است که از مربی خارجی استفاده کنیم به این خاطر است که نخست زمان کافی تا مسابقات جام جهانی باقی مانده و مربی خارجی نمی‌تواند کار خاصی انجام دهد و دیگر اینکه مربیان تاپ خارجی فعلا مشغول کار در تیم‌های مختلف هستند و به اصطلاح مربی خوب بیکار نداریم.

تیم ملی فوتسال کشورمان در دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا به عنوان سومی بسنده کرد. این تیم با شکست مقابل تایلند از راهیابی به دیدار نهایی این دوره از رقابت‌ها بازماند.