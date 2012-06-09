چین با شکست ونزوئلا به ایران نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین روز مسابقات والیبال انتخابی المپیک امروز شنبه با برگزاری یک دیدار دیگر در سالن متروپولیتن توکیو ژاپن پیگیری شد که طی آن تیم ملی چین با وجود واگذاری نتیجه گیم سوم دیدار برابر ونزوئلا، موفق شد هر سه امتیاز این بازی را از آن خود کند. نتیجه کامل دیدار تیم‎های ملی والیبال ایران و ونزوئلا به شرح زیر است:

* چین 3- ونزوئلا یک

(25 بر 18)، (28 بر 26)، (19 بر 25)، (25 بر 21)

پیش از این دیدار تیم ملی والیبال کشورمان در مصاف با صربستان متحمل شکست سه بر صفر شد و نتوانست هیچ امتیازی را به مجموع یازده امتیاز گذشته خود اضافه کند. این در حالی است که چینی‎ها با کسب پیروزی در دیدار امروز برابر ونزوئلا 11 امتیازی شده و یک رده پائین‏تر از ایران یعنی در رده سوم قرار گرفتند.

روز نهم مسابقات والیبال انتخابی المپیک امروز با برگزاری دو دیدار دیگر پیگیری می‏شود که طی آن تیم استرالیا به مصاف کره جنوبی می‏رود و ژاپن هم با پورتوریکو دیدار می‏کند.

در چارچوب مسابقات والیبال انتخابی المپیک امروز صربستان با برتری که مقابل ایران کسب کرد صدرنشینی‏اش را در جدول رده‎بندی قطعی کرد و به عنوان تیم قهرمان صاحب سهمیه المپیک شد. دیگر سهمیه المپیکی این رقابت‏ها به برترین تیم آسیایی تعلق می‏گیرد.