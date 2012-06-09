چین با شکست ونزوئلا به ایران نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین روز مسابقات والیبال انتخابی المپیک امروز شنبه با برگزاری یک دیدار دیگر در سالن متروپولیتن توکیو ژاپن پیگیری شد که طی آن تیم ملی چین با وجود واگذاری نتیجه گیم سوم دیدار برابر ونزوئلا، موفق شد هر سه امتیاز این بازی را از آن خود کند. نتیجه کامل دیدار تیمهای ملی والیبال ایران و ونزوئلا به شرح زیر است:
* چین 3- ونزوئلا یک
(25 بر 18)، (28 بر 26)، (19 بر 25)، (25 بر 21)
پیش از این دیدار تیم ملی والیبال کشورمان در مصاف با صربستان متحمل شکست سه بر صفر شد و نتوانست هیچ امتیازی را به مجموع یازده امتیاز گذشته خود اضافه کند. این در حالی است که چینیها با کسب پیروزی در دیدار امروز برابر ونزوئلا 11 امتیازی شده و یک رده پائینتر از ایران یعنی در رده سوم قرار گرفتند.
روز نهم مسابقات والیبال انتخابی المپیک امروز با برگزاری دو دیدار دیگر پیگیری میشود که طی آن تیم استرالیا به مصاف کره جنوبی میرود و ژاپن هم با پورتوریکو دیدار میکند.
در چارچوب مسابقات والیبال انتخابی المپیک امروز صربستان با برتری که مقابل ایران کسب کرد صدرنشینیاش را در جدول ردهبندی قطعی کرد و به عنوان تیم قهرمان صاحب سهمیه المپیک شد. دیگر سهمیه المپیکی این رقابتها به برترین تیم آسیایی تعلق میگیرد.
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