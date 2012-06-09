ساعت سرویس دهی اتوبوس های کرمان تغییر کرد

منصور ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زمان سرویس دهی اتوبوس های سازمان اتوبوس رانی در کلیه مسیرهای کرمان تغییر کرده است.وی علت این امر را تغییر ساعات کاری ادارات دانست و افزود: زمان سرویس دهی اتوبوس ها با بازگشت ساعات ادارات به روال قبلی به حالت عادی باز خواهد گشت.ایرانمنش زمان آغاز این تغییر را 20 خرداد ماه عنوان و تصریح کرد: ساعت کار آخرین اتوبوس های خطوط فرعی این سازمان از ساعت هشت و 45 دقیقه شب به ساعت 9 شب تغییرکرده است.این مسئول همچنین با اشاره به تغییر ساعت کاری اتوبوس های میدان آزادی از هشت و 45 دقیقه به 9 شب گفت: خط میدان شهداء نیز از ساعت 9 شب به ساعت 9 و 15 دقیقه تغییر کرده است.وی با اشاره به اینکه کارمندان ادارات استان کرمان نسبت به گذشته باید نیم ساعت زودتر در محل کار خود حضور یابند یادآور شد: سرویس دهی اتوبوس های این سازمان در کلیه خطوط از ساعت شش صبح آغاز می شود.

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