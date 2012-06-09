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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۲۶

مردم نباید در پیچ و خم اداری بانک‌ها گرفتار شوند

مردم نباید در پیچ و خم اداری بانک‌ها گرفتار شوند

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان ساوجبلاغ با بیان اینکه نحوه ارائه خدمات به مراجعه کنندگان در بانک‌ها مطلوب نیست، گفت: مردم نباید برای استفاده از کمترین تسهیلات در پیچ و خم اداری گرفتار شوند.

حجت الاسلام محمدتقی ناطقی در نشست با مدیران شهرستان ساوجبلاغ با اشاره به گلایه های مردمی از عملکرد بانکها اظهار داشت: یکی از عمده شکایات مردم در این شهرستان ناکارآمدی و عدم همکاری بانکها در ارائه تسهیلات و خدمات به مراجعه کنندگان و گرفتار شدن مردم در پیچ و خم اداری است.

وی افزود: شرایط پرداخت تسهیلات و خدمات به مردم رضایتبخش نیست و از مواردی بوده که متقاضیان دریافت وارم همواره از آن شکایت دارند.

حجت الاسلام ناطقی ادامه داد: به گفته مردم نحوه ارائه خدمات در بانکها مطلوب نیست که این امر مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده و سرعت رسیدگی به درخواستها را کاهش داده است.

امام جمعه شهرستان ساوجبلاغ گفت: رسیدگی به درخواستهای مردمی باید در اولویت کارها قرار گیرد و موجب نارضایتی مردم از عملکرد خدمتگزارانشان نشود.

وی با بیان اینکه مردم نباید برای کمترین تسهیلات در پیچ و خم اداری بانکها گرفتار شوند، تصریح کرد: وظیفه مسئولان خدمت صادقانه به مردم است و چنانچه این امر بیشتر مورد توجه قرار گیرد، رضایت مردم از خدمتگزاران خود نیز افزایش می یابد.

کد مطلب 1621604

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