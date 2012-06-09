خالکوبی دندان برای تشخیص بیماری های خطرناک

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شیوه یک ابزار بیسیم بسیار کوچک به مینای دندان چسبانده می شود تا مواد شیمیایی موجود در تنفس و بزاق به صورت به روز شده و زمان واقعی انتقال داده شود.

مهندسان دانشگاه پرینستون در آمریکا که از این ابزار برای تشخیص باکتری هایی که موجب عفونت های جراحی و زخم معده می شوند استفاده کردند، اظهار داشتند از این ابزار تشخیصی می توان برای تشخیص ویروس ها نیز استفاده کرد.

براساس گزارش اسکای نیوز، این حسگر در مراحل اولیه ساخت است اما محققان پرینستون می گویند می توان روزی از این ابزار برای نظارت بر سلامت انسان بادقت بی سابقه ای استفاده کرد.

دانش پژوهان این حسگر را بر روی دندان یک گاو آزمایش کردند.

مایکل مک آلپاین مجری این طرح گفت: یک آنتن سیگنال را از حسگر به یک مانیتور منتقل می کند و نیازی به باتری برای تامین انرژی آن نیست.

محققان این ابزار را با استفاده از ترکیبی از رشته های ابریشمی و طلا با گرافن که لایه بسیار نازکی از کربن است، ساخته اند.

این حسگر در حال حاضر برای استفاده برروی دندان انسان بسیار بزرگ است و باید اندازه آن کوچک شود.

این گروه از پژوهشگران قصد دارند این حسگر را به گونه ای بهبود دهند که بتواند در برابر جویدن غذا و مسواک زدن طی یک دوره بلند مدت، دوام بیاورد.