هویت کرج گم شده است/ کرج خوابگاه هنرمندان

صمد چینی فروشان در حاشیه دیدار نماینده معاون هنری وزیر ارشاد و در جمع مدیرکل و معاون هنری سینمایی این اداره کل دراولین روز دیداربا پیشکسوتان استان البرزبه خبرنگار مهر گفت: تنها درخواستم از مسئولان وزارت ارشاد،باز گذاشتن دست مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز و حمایت از ایشان است.

وی افزود: این کمبودها به نوبه خود معضلات گوناگونی را فراهم آورده است و فقدان فضاهای فرهنگی جامعه را به سمت دیگری سوق می دهد.

پیشکسوت عرصه تئاتر استان البرز عنوان کرد: ضمن قدر دانی از معاون هنری وزارت ارشاد مبنی بر مساعدت یکصد میلیون تومانی به تئاتر استان البرز ، معضل فقدان سرانه های فرهنگی موضوعی نیست که با هدیه های یک صد میلیونی حل شود؛ البرز به مکان های فرهنگی جدی و تاثیر گذاری نیازمند است تا مردم و هنرمندان در ساعاتی از روز را درآن مکان ها با تفریحات وسرگرمی های سالم هنری اوقات خود را طی کنند.



چینی فروشان ضمن اشاره به پتانسیل های موجود در استان البرزو هویت گم شده شهر کرج گفت: استان البرز چیزی از سایر استان های کشور کم ندارد و نیازمند بودجه ای ویژه و صرف آن به منظور تامین سرانه های فرهنگی است؛ به این نحو کرج پیدا می کند.





وی در ادامه استان البرز را خوابگاه هنرمندان ذکر کرد و افزود: متاسفانه به دلیل فقدان زیر ساخت ها در استان روزانه شاهد تردد هنرمندان به پایتخت هستیم ، درصورتی که اگر مطالبات این گروه در شهر کرج برآورده می شود نیاز به عزیمت پایتخت نخواهد بود.

صمد چینی فروشان در بخش دیگری گفت: کلانشهر کرج در برهه ای استان نام گرفت که در بسیاری از حوزه ها هنوز زیرساخت های لازم فراهم نشده بود، از این رو بعد از نام گرفتن استان برای جبران این کاستی ها باید جهش قابل توجهی داشته باشد و در حد یک استان از بسیاری جوانب توسعه یابد.

رضا محمدی در پایان این نشست صمیمی ضمن گوش سپردن به دغدغه های این هنرمند پیشکسوت، پیام معاون هنری وزیر ارشاد را ابلاغ و لوح تقدیر و هدیه نقدی را به وی اعطا کرد.

