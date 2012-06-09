  1. ورزش
۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۱۲

جلسه کمیته انضباطی فدراسیون دوچرخه‌سواری برگزار شد

جلسه کمیته انضباطی فدراسیون دوچرخه‌سواری برگزار شد

جلسه کمیته انضباطی فدراسیون دوچرخه سواری برای رسیدگی به پرونده حسین عسگری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، جلسه رسیدگی به تخلف حسین عسگری رکابزن ملی پوش ایران با حضور سرپرست، دبیر، بازرس و رئیس کمیته انضباطی فدراسیون دوچرخه‌سواری و همچنین نماینده حقوقی وزارت ورزش و دفتر امور مشترکین فدراسیون های ورزشی تشکیل و برگزار شد.

کمیته انضباطی در این جلسه با در نظر گرفتن تمامی جوانب از جمله سوابق ورزشی و همچنین فقدان هرگونه سابقه تخلفاتی، تنها به یک تذکر کتبی و همچنین 5 میلیون ریال جریمه تعزیری بسنده کرد.
 
این حکم در شرایطی صادر شده است که حسین عسگری دوچرخه سوار تیم ملی ایران چندی پیش و در زمان ریاست علی زنگی آبادی به شدید ترین لحن فدراسیون دوچرخه سواری را به باد انتقاد گرفته بود.  پیش از این زمزمه هایی مبنی بر عدم برگزاری جلسه کمیته انضباطی فدراسیون دوچرخه سواری به گوش می رسید.
کد مطلب 1621622

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