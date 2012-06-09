به گزارش خبرگزاری مهر ، جلسه رسیدگی به تخلف حسین عسگری رکابزن ملی پوش ایران با حضور سرپرست، دبیر، بازرس و رئیس کمیته انضباطی فدراسیون دوچرخه‌سواری و همچنین نماینده حقوقی وزارت ورزش و دفتر امور مشترکین فدراسیون های ورزشی تشکیل و برگزار شد.

کمیته انضباطی در این جلسه با در نظر گرفتن تمامی جوانب از جمله سوابق ورزشی و همچنین فقدان هرگونه سابقه تخلفاتی، تنها به یک تذکر کتبی و همچنین 5 میلیون ریال جریمه تعزیری بسنده کرد.