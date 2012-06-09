به گزارش خبرگزاری مهر، تلفنهای هوشمند امروز از عجایب فناوری هستند، آنها در کنار پردازشگرهای قدرتمند خود برنامه های اجرای متنوع مجهز به حسگرهایی چون دوربین، میکروفون، جی پی اس، سرعت سنج و ژیروسکوپ هستند.

این تلفنها با حسگرهای خود این امکان را برای کاربر فراهم می کنند که فعالیتهای متنوعی انجام دهند، اما شرکت نوکیا اعتقاد دارد که این دستگاه های مشابه می توانند کارکردهای بیشتری داشته باشند به ویژه وقتی مسئله درمان و بهداشت مطرح می شود.

از این رو شرکت نوکیا حامی رقابت جدید حسگر ایکس چلنج شده است. این رقابت 2.25 میلیون دلاری با هدف شبیه سازی تحول حسگرها و فناوری حسی برای ارتقا و توسعه کیفیت دسترسی به خدمات درمانی را با تنظیمات مختلف برای کاربران سراسر جهان صورت می گیرد.

گروه ها قرار است یک سیستم، دستگاه یا اجزائی را ارائه کند که بتواند یک کمیت فیزیکی را تشخیص داده، ضبط یا تفسیر کند.

این کمیتهای فیزیکی باید برای موضوعاتی چون نمونه های بافتی و سیالات زیستی، ساختارهای جسمی و محیط خارجی بیمار، حرکات بدن، احساس و حالات و فیزیک بدن کاربرد داشته باشد، اما آخرین مقوله که باید در ابداع این حسگرها مورد توجه قرار گیرد اندازه گیری علائم حیاتی چون ضربان قلب، فشار خون و تنفس است.

در این رقابت استفاده از دستگاه های موجود بلامانع است، اما اطلاعات جمع آوری شده توسط آنها باید با استفاده از یک نرم افزار جدید پردازش شود. همچنین استفاده از نرم افزارهای موجود نیز اگر در یک دستگاه جدید گردآوری شود بلامانع است.

در این رقابت فناورانه 6 معیار مورد توجه قرار می گیرد. صحت، قابلیت استفاده، مرتبط بودن، اصالت، هماهنگی، قابل استطاعت بودن به این معنا که مصرف کننده بتواند به سادگی دستگاه را خریداری کند.

این رقابت با جایزه 2.25 میلیون دلاری در سه گروه فناوری طی سه سال آینده برگزار می شود.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوکیا سنسینگ ایکس چلنج، برگزار کنندگان این رقابت اظهار داشتند: سیستم بهداشت و درمان ناکارآمد و هزینه های آن در آمریکا سالها است که به عنوان یک مشکل مبرم اجتماعی سیاسی تلقی می شود. در ایالات متحده سالانه بیش از 2 تریلیون دلار صرف سیستم بهداشت و درمان می شود که این میزان بیش از 15 درصد تولید ناخالص ملی است.

برگزار کنندگان افزودند: حسگرهای سلامتی از این قابلیت برخوردارند که این روند را قطع کنند. استفاده مصرف کننده از حسگر و راه حلهای حسی به صورت بالقوه این امکان را فراهم می آورد که ارائه خدمات بهداشت و درمان توسعه یافته و تسهیل شود و همچنین کاهش هزینه ها به نفع ارائه دهندگان خدمات بهداشت و درمان و بیماران را به دنبال خواهد داشت.