محیط طبیعی بکر استان ایلام و لزوم ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام با وسعت 20 هزار کیلومتر مربع در غرب کشور قرار دارد و وجود کوهستانها در مناطق شمالی و همچنین داشتن دشت های وسیع در مناطق جنوبی باعث شده است تا این استان به یکی از ذخایر حیات وحش کشور تبدیل شود به گونه ای که در استان ایلام 32 گونه پستاندار و 183 گونه پرنده وجود دارد.

در حال حاضر در زیستگاههای شمالی و ارتفاعات پوشیده از جنگل استان ایلام، گونه های حیات وحش کل و بز، خرس و پلنگ و در زیستگاه های جنوبی و نواحی دشتی و تپه ماهورها حیواناتی نظیر قوچ، میش و آهو زیست می کنند.

منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ و دو منطقه شکار ممنوع کولک و بینا، چکر و جنگلهای کبیرکوه و دینار کوه و آثار طبیعی شهرستان دهلران و تالابهای چکر و سیاب درویش، دریاچه دوقلوسیاه گاو ورودخانه سیمره از نظر زیستی در این استان حایز اهمیت هستند.

حدود 13 درصد از عرصه های طبیعی استان به نوعی تحت حفاظت و مدیریت سازمان محیط زیست استان است که از این میزان حدود 126 هزار هکتار از مناطق فوق بصورت شکار ممنوع ، 33 هزار هکتار به عنوان حفاظت شده و هزار و 400 هکتار به عنوان آثار طبیعی ملی تحت مدیریت و حفاظت محیط زیست ایلام است.

از دیگر مناطق دیدنی و جذاب استان ایلام می توان منطقه شکار ممنوع کولک را نام برد که با وسعتی معادل 76 هزار هکتار، در جنوب بخش صالح آباد و در حد فاصل رودخانه های مرزی کنجانچم و گدارخوش با اکوسیستم های کوهستانی و تپه ماهوری قرار دارد و به دلیل ویژگیها و قابلیت های زیستی بالا به صورت شکار ممنوع تحت حفاظت و کنترل قرار دارد.

منطقه کولک یکی از بازمانده های محیط زیست بکر استان و مهمترین زیستگاه حیات وحش بوده که از نظر چرخه زیستی و وجود گونه های کل و بز و قوچ و میش بسیار حائز اهمیت است.

در استان ایلام یک میلیون و 700 هزار هکتار جنگل و مرتع وجود دارد که 642 هزار هکتار آن جنگل است و این استان

یکی از یازده استان زاگرس نشین است که در زمینه دارا بودن جنگل مقام پنجم را دارد .

جنگل های بلوط استان ایلام در سالهای اخیر بر اثر پدیده گرد و غبار ، زیر اشکوب جنگلها (زراعت در زیر درختان ) ، آفت نیمه انگلی لورانتوس و اجرای طرح های عمرانی آسیب های جدی دیده اند.

از 642 هزار هکتار جنگل استان ایلام حدود 440 هزار هکتار آن گونه درخت بلوط است.

یکی دیگر از مسائلی که هر ساله با آغاز فصل تابستان، جنگل ها و مراتع استان ایلام را تهدید می کند آتش سوزی و حریق ناشی از بی احتیاطی گردشگران و گرمای بیش از حد است.

در چند سال اخیر با وقوع آتش سوزی های وسیع در جنگل های استان ایلام، زیستگاه های جانوری با خطر نابودی روبرو شده و بسیاری از گونه های جانوری نیز در معرض انقراض قرار گرفته اند که یکی از مهم ترین راهکارها برای حفظ این گونه ها، حفاظت از محیط زیست آنها است.

از دیگر مشکلات محیط زیست استان ایلام تولید زیاد زباله است که اعظم زباله‌ها در ایلام دفن می‌شود و تنها سه درصد زباله ها بازیافت می‌شود.

دفع و دفن زباله ها در طولانی مدت نه تنها باعث آلودگی محیط زیست می شود بلکه منابع آبی استان را هم با تهدید روبرو می کند

مدیریت نکردن پسماندها در روستاها هم یکی از مشکلات زیست محیطی دراین استان محسوب می‌شود.و براساس آمار موجود هم اکنون روزانه 600 تن زباله در مناطق شهری و روستایی استان تولید می شود.

مدیر کل محیط زیست استان ایلام در این ارتباط گفت: استان ایلام با داشتن 80 زیستگاه متنوع یکی از غنی ترین و مهمترین محیط های طبیعی کشور محسوب می شود که گونه های گیاهی و جانوری متنوعی در زیستگاه های آن بسر می برند.

غلامحسین کاظمی اظهار داشت: یکی از اقدامات مثبت در جهت معرفی طبیعت ایلام و ویژگیهای برجسته و پتانسیلهای استان در بخش منابع طبیعی، احداث موزه تاریخ طبیعی در استان ایلام بود و این موزه از دهها ویترین و دیوار نمای پستانداران، پرندگان، خزندگان، آبزیان و سنگواره‌های دیرینه ‌شناسی تشکیل شده است .

وی ادامه داد: در بخش پستانداران 22 گونه از انواع پستانداران شاخص استان از جمله قوچ و میش ارمنی، کل و بز، آهو و سنجاب ایرانی و کفتار در هشت ویترین نگهداری می‌شود .

این مسئول اظهار داشت: استان ایلام به دلیل داشتن تنوع شکل زمین، اقلیم و موقعیت جغرافیایی از تنوع بالای پوشش گیاهی و جانوری و از ویژگی های دو منطقه رویشگاهی ایران ـ تورانی و خلیج- عمانی بهره مند است .

وی ادامه داد: به منظور صیانت از محیط زیست استان ایلام برنامه‌های مختلفی از سوی این دستگاه اجرایی تدوین و طراحی شده است.

این مسئول اضافه کرد: عمده برنامه‌های تدوین شده حول برنامه‌های فرهنگی بوده که در طول سال به ویژه هفته محیط زیست در ایلام اجرایی می‌شود.

کاظمی تصریح کرد: هدف اصلی این دستگاه اجرایی صیانت و حفاظت از محیط زیست استان ایلام بوده که در این راستا موفقیت‌هایی نیز حاصل شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایلام بیان داشت: ترویج فرهنگ محیط زیست مهم‌ترین برنامه فرهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام است.