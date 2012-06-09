شروط ابومازن برای مذاکره با اسرائیل/آزادی اسرا و واردات سلاح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، ابومازن اظهار داشت: در صورتی که اسرائیل با آزادی اسرای فلسطینی موافقت کند و اجازه دهد فلسطین سلاح وارد کند ما با "بنیامین نتانیاهو" وارد مذاکره خواهیم شد.

وی شب گذشته در کنفرانس خبری مشترک با "فرانسوا اولاند" همتای فرانسوی خود گفت: برای همه واضح است که گزینه نخست ما مذاکرات است و بنابراین بر مذاکره با اسرائیلی ها متمرکز خواهیم شد.

ابومازن خاطرنشان کرد: در صورتی که پیشرفتی در مذاکرات صلح با اسرائیل حاصل نشود طرف فلسطینی برای کسب عضویت در سازمان ملل اقدام خواهد کرد.

وی گفت: ما خواهان انزوای اسرائیل یا سلب مشروعیت آن نیستیم بلکه به دنبال همزیستی مسالمت آمیز با آن هستیم و می خواهیم اسرائیلی ها به سیاست توسعه طلبانه و شهرک سازی خود پایان دهند.