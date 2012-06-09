آغاز هفتمین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه و استانداری

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن رسیدگی به بخش اختلاس در شرکت بیمه ایران از جلسه گذشته قضات دادگاه رسیدگی به اختلاس در بخش استانداری را آغاز کرده اند.

در کیفرخواست این بخش از پرونده "ج.الف" معروف به آقای خاص به عنوان متهم ردیف اول پرونده حضور دارد و نام دو تن از معاونان استاندار تهران نیز در میان 24 متهم پرونده است.

در جلسه روز چهارشنبه به اتهامات معاون سابق فنی و عمرانی استانداری تهران رسیدگی شد.

در این جلسه وکلای متهمان نیز حضور دارند و قرار است کیفرخواست متهمان توسط قاضی ذبیحی زاده نماینده دادستان تهران قرائت شود. همچنین قاضی مرادی، جهانی، کوهکن و ملکی چهار قاضی مستشار این دادگاه هستند.



جلسه امروز 120 دقیقه تاخیر آغاز شد که قاضی دادگاه علت آن را عدم اعزام به موقع متهمان از زندان اعلام کرد.



