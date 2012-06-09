مقابله با تخریب فرهنگ غنی ایرانی اسلامی/ مسئولان مراقب ناتوی فرهنگی دشمن باشند

احسان بهرامی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه ستاد غنی سازی اوقات فراغت شهرستان ملارد اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن فصل تابستان و لزوم غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در این شهرستان برنامه های مختلفی اجرا می شود.

وی افزود: در این زمینه کمیته های مختلفی در بخشهای کودک و نوجوان در قالب ستاد غنی سازی اوقات فراغت شهرستان تشکیل شده است.

مسئولان اهتمام ویژه برای بهتر برگزار شدن برنامه های تابستانی داشته باشند



این مسئول عنوان کرد: در این زمینه تمامی مدیران و مسئولان باید اهتمام ویژه ای برای هرچه بهتر برگزار شدن برنامه های مذکور در فصل تابستان داشته باشند.

بهرامی نژاد ادامه داد: در حال حاضر دشمن جنگ نرم خود را آغاز کرده و جوانان را هدف قرار داده است که مسئولان و مدیران باید هوشیار باشند.

ناتوی فرهنگی دشمن بی اثر شود



معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری شهرستان ملارد یادآور شد: باید با انجام اقدامات فرهنگی مطلوب، ناتوی فرهنگی دشمن را بی اثر کنیم.

وی بر مقابله با تخریب فرهنگ غنی ایرانی اسلامی که از سوی دشمن انجام می شود، تاکید و اضافه کرد: این مهم نیز باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.