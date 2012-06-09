  1. اقتصاد
۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۰۷

توضیح و پوزش درباره یک خبر

در پی درج اخباری در خصوص ابهام در واگذاری سهام مجموعه هتل های لاله ( شرکت توسعه گردشگران ایران) به شرکت ایران توسعه که در آن اتهاماتی متوجه این شرکت شده بود، پیگیری ها و اسناد جدید ارائه شده به خبرگزاری مهر نشان داد که خبر مذکور صحت نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درج اخباری در بخش اقتصادی خبرگزاری مهر در تاریخ 11 دی ماه و 11 بهمن ماه در خصوص ابهام در واگذاری سهام مجموعه هتل های لاله ( شرکت توسعه گردشگران ایران) به شرکت ایران توسعه که در آن اتهاماتی متوجه این شرکت شده بود، پیگیری ها و اسناد جدید ارائه شده به خبرگزاری مهر نشان داد که خبر مذکور صحت نداشته است. خبرگزاری مهر بدینوسیله ضمن پوزش از مخاطبان خود و شرکت "ایران توسعه" توضیحات مدیریت این شرکت را منتشر می کند.

1- مدیریت شرکت ایران توسعه دارای مدیریتی فعال در عرصه صنعتی، تولیدی- تجاری و گردشگری با سابقه قریب 30 سال به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ های سرمایه گذاری گردشگری در کشور به شمار می رود و به عنوان مجموعه ای خصوصی و فعال سهامداران آن هیچ گونه ارتباطی با هیچ یک از جریانات انحرافی ندارد.

2- طبق بررسی ها و اسناد خرید سهام شرکت توسعه گردشگری ایران توسط ایران توسعه در ساختاری کاملا قانونی از طریق شرکت در واگذاری شبکه فرابورس و در چارچوبی کاملا قانونی و با طی تمامی مراحل تشریفات اداری از جمله واریز 20 درصدی نقد و ارائه ضمانتنامه های قانونی دیگر جهت اطمینان از پرداخت اقساط طبق تمامی واگذاری های مشابه صورت پذیرفته و ادعای مطرح شده در خصوص واگذاری شرکت با یک چک کذب است.

کد مطلب 1621648

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