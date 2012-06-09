توضیح و پوزش درباره یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درج اخباری در بخش اقتصادی خبرگزاری مهر در تاریخ 11 دی ماه و 11 بهمن ماه در خصوص ابهام در واگذاری سهام مجموعه هتل های لاله ( شرکت توسعه گردشگران ایران) به شرکت ایران توسعه که در آن اتهاماتی متوجه این شرکت شده بود، پیگیری ها و اسناد جدید ارائه شده به خبرگزاری مهر نشان داد که خبر مذکور صحت نداشته است. خبرگزاری مهر بدینوسیله ضمن پوزش از مخاطبان خود و شرکت "ایران توسعه" توضیحات مدیریت این شرکت را منتشر می کند.

1- مدیریت شرکت ایران توسعه دارای مدیریتی فعال در عرصه صنعتی، تولیدی- تجاری و گردشگری با سابقه قریب 30 سال به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ های سرمایه گذاری گردشگری در کشور به شمار می رود و به عنوان مجموعه ای خصوصی و فعال سهامداران آن هیچ گونه ارتباطی با هیچ یک از جریانات انحرافی ندارد.

2- طبق بررسی ها و اسناد خرید سهام شرکت توسعه گردشگری ایران توسط ایران توسعه در ساختاری کاملا قانونی از طریق شرکت در واگذاری شبکه فرابورس و در چارچوبی کاملا قانونی و با طی تمامی مراحل تشریفات اداری از جمله واریز 20 درصدی نقد و ارائه ضمانتنامه های قانونی دیگر جهت اطمینان از پرداخت اقساط طبق تمامی واگذاری های مشابه صورت پذیرفته و ادعای مطرح شده در خصوص واگذاری شرکت با یک چک کذب است.