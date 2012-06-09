بسترهای مناسب برای حضور سرمایه گذاران در خراسان جنوبی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید پیش از ظهر شنبه در نشست شورای اداری استان با اشاره به اینکه خراسان جنوبی با مشکلاتی از قبیل خشکسالی ها، کمبود امکانات و تجهیزات و محدویت هایی مواجه است، اظهارداشت: در این زمینه مدیران باید حمایت های جدی کرده و منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاران در استان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی جزو مناطق کمتر توسعه یافته کشور محسوب می شود، افزود: برای پیشرفت و توسعه استان باید مشکلات سرمایه گذاری مرتفع شده و زمینه جذب سرمایه گذار در استان فراهم شود.

رشید همچنین به آغاز عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی در استان اشاره کرد و ادامه داد: به منظور پیشرفت و توسعه اقتصادی در استان این پروژه نیازمند عزم همگانی است و باید مورد اهتمام ویژه مسئولان قرر گیرد.

وی با اشاره به اینکه کشاورزی محور توسعه اقتصادی در استان است، افزود: اما باید در سایر زمینه ها از جمله صنعت، خدمات و بازرگانی نیز فرصت های موجود به موقعیتی برای اشتغالزایی تبدیل شود.

اجرای راه آهن شرق کشور نیازمند عزم ملی است

رشید در خصوص موضوع راه آهن خراسان جنوبی تصریح کرد: این موضوع فقط مشکل خراسان جنوبی نبوده و به استانهای خراسان رضوی، کرمان، سیستان و بلوچستان نیز مربوط بوده و نیازمند تامین چهار هزار میلیارد تومان اعتبار است.

وی عنوان کرد: راه آهن شرق کشور به لحاظ ترانزیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در سفرهای هیئت دولت نیز در دستور کار قرار گرفته است.

رشید با اشاره به اینکه موضوع راه آهن خراسان جنوبی در دست پیگیری است، افزود: به منظور تسریع در روند اجرایی این پروژه آغاز عملیات اجرایی آن از بیرجند به قاین یا نهبندان به دولت پیشنهاد شده و هم اکنون نیز پیگیری می شود.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: با توجه به حجم بالای اعتبار در این پروژه عزم ملی از سوی دولت استانداران، مجلس و نمایندگان مردم ضروری است.

وی در خصوص تولید ملی در استان نیز، اظهارداشت: امسال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به عنوان یکی از جهت های تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان شاخص تعریف شده و همه مدیران نسبت به تحقق این شاخص مسئول هستند.

رشید بر استفاده مدیران دستگاه های اجرایی در تجهیزات و امکانات مورد نیاز خود از تولیدات داخلی استان تاکید کرد و گفت: به منظور افزایش تولید و حمایت از سرمایه های داخلی مدیران باید تا حدامکان از تولیدات داخلی استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ساماندهی اموال دولتی در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در این راستا تمام نقل و انتقالات اموال و یا فضاهای فیزیکی باید طبق قانون و با تایید استانداری انجام شود.

استاندار خراسان جنوبی در پایان با اشاره به اینکه پایان سال مالی نزدیک است، یادآور شد: مدیران در فرصت باقی مانده اعتبارات را جذب کرده و نگذارند هیچ اعتباری برگشت داده شود.