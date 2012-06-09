پای دادستانی آمریکا به پرونده "فلیم" کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "اریک هولدر" دادستان کل آمریکا شب گذشته اعلام کرد که دو وکیل موضوع درز اطلاعات محرمانه از کاخ سفید را بررسی می کنند.

این اقدام هولدر در پی بیانیه کاخ سفید و انکار کردن موضوع استفاده از درز اطلاعات محرمانه برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری انجام می شود.

در هفته گذشته و پس از انتشار خبر حمله یک ویروس رایانه ای جدید به رایانه های ایران، روزنامه نیویورک تایمز در خبری از فرمان "باراک اوباما" برای تشدید عملیات های سایبری علیه ایران خبر داد.

انتشار این خبر که موضوعی محرمانه بود موجب انتقاد از کاخ سفید شد و مخالفان اوباما اعلام داشتند که کاخ سفید اطلاعات محرمانه را با این هدف که بتواند از آنها در انتخابات نوامبر استفاده کند به بیرون انتقال می دهد.

در همین رابطه دیروز شبکه تلویزیونی سی ‌ان ‌ان از آغاز تحقیقات اف ‌بی ‌آی، پلیس فدرال آمریکا، در مورد "درز کردن احتمالی" اطلاعات از کاخ سفید خبر داده است.

درهفته گذشته رسانه های خبری، گزارشی درباره حمله یک ویروس رایانه ای جدید به نام "فلیم" به رایانه های ایران منتشر کردند که بعد از چند روز مشخص شد این ویروس توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی تولید و به کار گرفته شده است.

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نیز روز جمعه ۱۲ خردادماه، در گزارشی به نقل از مقامات سابق و فعلی در آمریکا و اروپا و سرزمینهای اشغالی گفت که طرح حمله سایبری به ایران در سال ۲۰۰۶ با حکم جرج بوش آغاز شده و با دستور باراک اوباما شدت و سرعت گرفته است.

خبر تشدید حملات سایبری تنها یک روز پس از آن منتشر شده است که دو هفته قبل سناتور ساکسبی شمبلیس، به همراه روسای کمیته‌ های اطلاعاتی کنگره آمریکا در بیانیه ‌ای "لو رفتن" اطلاعات از طریق کاخ سفید را محکوم کردند.



این چند سناتور ضمن ابراز نگرانی از درز اطلاعات حساس از برنامه‌ های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا چنین اظهار نظر کردند که این گونه اتفاقات توانایی اطلاعاتی ما را در آینده به خطر می‌اندازد.



آنها همچنین هشدار دادند که هر گونه درز اطلاعات از سوی مقامات آمریکایی جان شهروندان این کشور را به خطر می ‌اندازد و احتمال مقابله به مثل از سوی کشورهای درگیر را تقویت می‌ کند.



نیویورک تایمز در گزارش روز جمعه خود گفته بود که طرح حمله سایبری به تاسیسات غنی ‌سازی اورانیوم در ایران اولین بار در زمان ریاست جمهوری جرج بوش با اسم رمز "بازی‌های المپیک" آغاز شده و باراک اوباما در نخستین ماههای کار در کاخ سفید در حکمی محرمانه تصمیم گرفت که این طرح در دولت او هم ادامه بیابد.