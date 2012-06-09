به گزارش خبرنگار مهر، "آنتونیو خوزه کونسیسائو اولیویه‌را" ملقب به " تونی"، سرمربی پیشین تیم فوتبال الاتحاد عربستان روز جمعه وارد تبریز شد و با مسئولان باشگاه تراکتورسازی برای هدایت این تیم به توافق رسید.

محمد حسین جعفری، مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی ضمن بیان مطلب فوق گفت: قرار است شنبه مرحله دوم مذاکرات صورت گیرد و سپس قرارداد وی به مدت یک سال با باشگاه تراکتورسازی منعقد شده و پس از آن تمرینات تیم شروع شود.

طبق توافق صورت گرفته قرار است این مربی پرتغالی سه مربی بدنساز، دروازه بانها و تمرین دهنده را همراه خود به تبریزبیاورد.

اولیویرا پیش از این هدایت تیم التحاد عربستان را بر عهده داشت و این تیم را در سال 2011 به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا رساند. این مربی پرتغالی تجارب زیادی در فوتبال آسیا دارد. وی در تیم‌های الاهلی امارات و الاتفاق عربستان هم مربیگری کرده است.