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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۳۸

مهدوی در گفتگو با مهر:

ریشه بسیاری از مشکلات شهرنشینان به ساختار شهری باز می گردد

ریشه بسیاری از مشکلات شهرنشینان به ساختار شهری باز می گردد

اصفهان - خبرگزاری مهر: باستان شناس و پژوهشگر عرصه تاریخ گفت: زندگی شهری باید به وسیله معماری شهری برای مردم جذاب و قابل تحمل شود زیرا ریشه بسیاری از مشکلات روحی شهرنشینان امروزی به ساختار شهری باز می گردد.

کتایون مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در زندگی امروز جوامع شهرنشینی بیش از روستانشینی موج می‎زند که این روی آوردن به شهرها نشان دهنده توسعه صنعتی است که زندگی‎ها را تحت تأثیر قرار داده است و  گستردگی جمعیت شهروندان را با سختی بسیاری روبه رو کرده است.

وی افزود: رشد چشمگیر جمعیت و شهرنشینی و مهاجرت مشکلات و متعددی را به وجود آورده که این مسائل موجب شده تا زندگی در شهرها، بیش از گذشته سخت شود.

این باستان شناس و پژوهشگر عرصه تاریخ در ادامه بیان داشت: زندگی شهری باید به وسیله معماری شهری برای مردم جذاب و قابل تحمل شود، زیرا ریشه بسیاری از مشکلات روحی شهرهای امروزی در ساختار شهرها است.

وی اضافه کرد: به کارگیری رنگ و نقش و نگار سنتی یا مدرن در شهر، موجب ایجاد فضایی نشاط انگیز می‎شود که این امر در ایجاد نشاط شهروندان تأثیر زیادی دارد.

مهدوی بیان داشت: ایجاد نشاط و سرزندگی در میان ساکنان شهر یکی از محورهای راهبردی مدیریت شهری است که هر ساله کوشش می‎شود اقدامات ارزنده‎ای در ین جهت صورت بگیرد.

وی ادامه داد: به همین دلیل راهکارها و راهحلهای این هدف و ابزارها و امکانات باید مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارزیابی نقطه نظرات توسط کارشناسان و صاحبنظران برنامههایی در این زمینه اجرایی شود.

این باستان شناس گفت: مشکلات ناشی از نوسانات روحی و روانی زندگی ماشینی هزینه‎های مادی و معنوی بسیاری درپی خواهد داشت که وجود نشاط اجتماعی می‎تواند این مشکلات روحی را به حداقل برساند.

وی تصریح کرد: مسئولان فضاهای شهری می‎توانند با زیباسازی سیمای شهر، برگزاری جشنها و آیینها و زیباسازی و طراحی فضاهای شهری نشاط  و سرزندگی را به وجود آورند.

کد مطلب 1621656

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