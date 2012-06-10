منطق 1+5 زور است/ غربی ها دست از معامله سیاسی بردارند

حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در گفتگو با خبرنگار مهر،درباره مذاکرات هسته ای گروه 1+5 با جمهوری اسلامی ایران در مسکو و سنگ اندازی برخی کشورهای غربی برای عدم نتیجه گیری از این مذاکرات اظهار داشت: مواضع جمهوری اسلامی ایران در روالی منطقی و عقلانی استوار بوده و بصورت شفاف و روشن نظرات و دیدگاه های خود را بیان می کند اما متاسفانه غرب به علت اهداف فراقانونی و فرا آژانسی دنبال خواسته های دیگری است که آن خواسته ها در قالب مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار نمی گیرد.

وی گفت: ایران همواره با منطق با محافل بین المللی در تماس است و این موضوع را اکثر کشورهای منصف تائید می کنند و حق را به دیدگاه و نظر جمهوری اسلامی ایران می دهند ولی متاسفانه منطق گروه 1+5 بخصوص آمریکا زور است و این منطق آنها برای مردم و مسئولین ما به هیچ وجه قابل قبول نیست.

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه ما باید با کشورهای غربی اتمام حجت کنیم افزود: ایران باید با کشورهای غربی اتمام حجت کند تا بدانند منطق ما در مذاکرات چیست،همچنین باید توجه کرد که در تعامل دیپلماسی، ما با رقابت تنگاتگی روبه هستیم و باید هوشمندانه عمل کنیم که خوشبختانه تا به امروز بر همین اساس حرکت کردیم و باید در آینده نیز فعالیت دیپلماسی بر اساس اصول و مبانی دنبال شود تا مبادا در میدان رقیب بازی کنیم.

سعیدی در ادامه با بیان اینکه اروپا در بحران به سر می برد و دنبال زمان است تا این بحران را کنترل کند تصریح کرد: ولی بحران آنها بسیار عمیق است و نمی توانند به سادگی آن را حل کنند.

وی خطاب به کشورهای غربی و گروه 1+5 گفت: تنها راهی که در پیش روی آنها قرار گرفته آن است که در چهارچوب حقوق متقابل،خواسته های ایران را بپذیرند و دست از معامله سیاسی بردارند،جمهوری اسلامی ایران مقرارت آژانس بین الملی انرژی اتمی را پذیرفته و به مصلحت غربی ها است که در چهارچوب مقرارت آژانس حرکت کنند.