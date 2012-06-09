حریفان بانوان قم در لیگ دسته اول تنیس مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که نزدیک به یک ماه از برگزاری رقابت های لیگ دسته دوم تنیس بانوان باشگاه های کشور می گذرد، تیم های حاضر در مسابقات لیگ دسته دوم تنیس بانوان کشور برای صعود به لیگ برتر با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

موفقیت بانوان قمی در کسب مقام سوم کشور و صعود به لیگ دسته اول



مسابقات لیگ دسته دوم تنیس بانوان باشگاه های کشور در اردیبهشت ماه با شرکت هفت تیم به میزبانی هیئت تنیس استان یزد برگزار شد که در نهایت نمایندگان هیئت های تنیس استان های البرز، کرمان و قم جواز صعود به لیگ دسته اول را به دست آوردند.



اکنون این سه تیم در کنار پنج تیم دیگر حاضر در رقابت های لیگ دسته اول تنیس بانوان باشگاه های کشور به شکل دوره ای با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت تا در نهایت چهره دو تیم صعود کننده به لیگ دسته برتر تنیس بانوان کشور مشخص شود.



تیم بانوان هیئت تنیس استان قم که بعد از چیزی حدود سه چهار سال در رقابت های لیگ دسته دوم تنیس بانوان کشور شرکت کرد و عملکرد موفقی داشت و به لیگ دسته اول صعود کرد، با ترکیبی از نفرات بومی راهی لیگ دسته اول خواهد شد تا بخت خود را برای صعود به لیگ برتر بیازماید.



از سازمان لیگ فدراسیون تنیس کشورمان، شرایط حضور تیم ها و تنیس بازان تیم های حاضر در لیگ دسته اول تنیس بانوان باشگاه های کشور در رقابت های امسال اعلام شده است و بر این اساس بانوان متولد بیست و نهم اسفند ماه سال 1376 به پائین حق شرکت در تیم ها را دارند.

جدال هشت تیم برای کسب دو سهمیه صعود به لیگ برتر تنیس بانوان



در حالی که فدراسیون تنیس این مسابقات را با پوشش کامل اسلامی برگزار می کند، تیم های دسته اولی به منظور انعقاد قرارداد با بازیکنان مورد نظر خود، باید فرم های قرارداد جدید فدراسیون تنیس را تهیه کرده و بر اساس آن قرار داد ببندند.



این در شرایطی است که امسال در مسابقات لیگ دسته اول تنیس بانوان باشگاه های کشور، علاوه بر تیم بانوان هیئت تنیس استان قم سومین تیم مسابقات لیگ دسته دوم تنیس بانوان باشگاه های کشور در سال 1391، شش تیم دیگر نیز حضور دارند.



بر این اساس تیم های امیر آمل مازندران، هیئت تنیس استان آذربایجان غربی، توسعه و صنعت باختر کرمانشاه، هیئت تنیس استان قزوین، هیئت تنیس استان البرز، هیئت تنیس استان کرمان و هیئت تنیس استان بوشهر رقبای بانوان تنیس باز قم محسوب می شوند.



گفتنی است: در پایان رقابت هشت تیم حاضر در رقابت های لیگ دسته اول تنیس بانوان باشگاه های کشور که بازی های آنها به شکل دوره ای از دهم تا شانزدهم تیرماه به میزبانی هیئت تنیس استان مازندران در شهر ساری برگزار می شود، دو تیم جواز صعود به لیگ برتر را کسب خواهند کرد.