افتتاح 10 پروژه شاخص کشاورزی در ورامین/ تجلیل از نمونه های کشاورزی

محمد حسین تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شروع هفته جهاد کشاورزی از 21 خردادماه اظهار داشت: پروژه های شاخص جهاد کشاورزی شهرستان همزمان با آغاز هفته جهاد کشاورزی با حضور مسئولان شهرستانی و استانی افتتاح می شود.

وی افزود: از جمله این پروژه ها افتتاح پروژه سردخانه دو مداره قرچک با حجم عملیات 20 هزار تن، افتتاح پروژه تسطیح اراضی با حجم عملیات 950 هکتار، افتتاح پروژه آبیاری تحت فشار با حجم عملیات 600 هکتار، افتتاح پروژه پرورش مرغ گوشتی روستای خاوه با حجم عملیات 20 هزار قطعه، افتتاح پروژه لوله گذاری با حجم عملیات 30 کیلومتر، افتتاح پروژه جاده بین مزارع با حجم عملیات یکهزار و 605 کیلومتر، افتتاح پروژه مرمت قنات روستای نشاطیه با حجم عملیات یک رشته، افتتاح پروژه گلخانه توت فرنگی(محصول سالم) روستای حسن آباد با حجم عملیات پنج هزار مترمربع و افتتاح پروژه احداث سامانه خورشیدی(عشایر) با حجم عملیات 75 مترمکعب و افتتاح پروژه احداث سکوی برداشت آب(عشایر) در روستای رزاق آباد است.

تجلیل از نمونه های کشاورزی

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ورامین عنوان کرد: همچنین در هفته جهاد کشاورزی از نمونه های بخش کشاورزی تجلیل خواهد شد که 20 نفر از آنها تولیدکننده نمونه در سطح شهرستان، یک نفر مقام کشوری تولیدکننده محصول سالم و 10 نفر مقام استانی تولیدکنندگان نمونه در سطح استان هستند.

وی به دیگر برنامه های جهاد کشاورزی شهرستان ورامین اشاره و ادامه داد: سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه 26 خرداد و گزارش عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی در مصلای نماز جمعه از دیگر برنامه های هفته جهاد کشاورزی است.