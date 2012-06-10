مانور خودروهای فرسوده در کرج/ وعده خروج 27هزار خودروی مستهلک

به گزارش خبرنگار مهر، استان البرز با توجه به جمعیت مهاجر پذیر آن از یک طرف و از سوی دیگر به علت اینکه شاهراه ارتباطی چندین استان است، سالانه میزبان و از طرفی میهمان خودروهای عبوری فراوانی است؛ خودروهایی نو و لوکس یا فرسوده و بدقواره.

حساب خودروهای تولیدی جدید که معلوم است؛ خیابان های شهر متعلق به عبور و مرور آنهاست! در مورد خودروهای فرسوده اما، داستان فرق می کند.

شاید بهتر باشد قبل از پرداختن به موضوع، تعریفی از خودروی فرسوده ارائه شود.

طبق تعریف ارائه شده از هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، خودروهایی که هدف های تعیین شده از طراحی یک خودرو را در چهار چوب استاندارد های تعریف شده در رابطه با ایمنی، آلایندگی، مصرف سوخت، راحتی سرنشین و تعمیر و نگهداری برآورده نکنند و باعث صدمه به محیط زیست و شهروندان شده و حرکت آن به صرفه و صلاح جامعه نباشد به عنوان خودرو فرسوده قلمداد می شود.

بحث خروج خودروهای فرسوده از خیابان ها از موضوعات اساسی در قانون بودجه طی سال های گذشته و اخیر بوده است؛ صرف نظر از اینکه برای خروج خودروهای از رده خارج چقدر اراده وجود داشته، اما این موضوع همواره محل بحث بوده است.

همچنین دولت در مصوبه ای و به تعبیری ضرب الاجل، ابتدای تیرماه را زمان ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده در هشت کلانشهر کشور از جمله کرج اعلام کرده و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز طی نامه ای بر این موضوع تاکید کرده است.

طبق این نامه تا دو هفته دیگر خودروهای سواری مدل 71، وانت‌های مدل 76، تاکسی‌های مدل 81 و موتورسیکلت‌های مدل 83 به پایین اجازه تردد در کرج و هفت کلانشهر دیگر کشور را ندارند.

هفت هزار خودروی فرسوده در البرز از گردونه حذف جا ماند

در کنار این مصوبه ها مبنی بر خروج هر چه سریع تر خودروهای فرسوده، به گفته مدیرکل محیط زیست استان البرز تعداد هفت هزار خودروی فرسوده که باید سال گذشته از رده خارج می شد، به دلیل کمبود منابع مالی همچنان در خیابان های استان البرز جولان می دهند.

حسن پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: روزانه 860 دستگاه خودروی دارای پلاک در این استان تردد می کنند که با احتساب خودروهای متفرقه روزانه یک میلیون خودرو در محورهای مواصلاتی این استان عبور و مرور می کنند و 10 درصد این تعداد فرسوده هستند.



مدیرکل محیط زیست استان البرز افزود: بر اساس طرح جامع کاهش آلودگی هوا، سالانه باید تعداد 20 هزار دستگاه خودروی از رده خارج را از خیابان ها جمع آوری کنیم که در سال گذشته به دلیل تامین نشدن منابع مالی نتوانستیم کل سهمیه را محقق کنیم.



وی یادآور شد: طبق برنامه ریزی امسال علاوه بر خروج 20 هزار خودروی فرسوده باید هفت هزار سهمیه باقیمانده از سال پیش نیز جمع آوری شود.



خروج خودروهای فرسوده از البرز معطل اعتبار است

مدیرکل محیط زیست استان البرز با بیان اینکه اجرایی شدن این طرح مستلزم تامین منابع مالی است، تصریح کرد: با تامین منابع مالی دیگر دغدغه ای برای خروج خودروهای فرسوده و از رده خارج در استان نداریم.



پسندیده در مورد منابع مالی این طرح گفـت: سازمان های زیرمجموعه وزارت کشور مسئول تامین منابع مالی طرح هستند که سال گذشته به دلیل کمبود اعتبار هفت هزار دستگاه فرسوده خارج نشد.



مدیرکل محیط زیست استان البرز با اشاره به خارج نشدن هفت هزار دستگاه خودروی فرسوده در سال گذشته به دلیل کمبود منابع مالی گفت: در صورت تامین منابع مالی در سال جاری تعداد 27 هزار خودروی فرسوده از استان البرز خارج می شود.

همچنین بنا به گزارش اداره کل محیط زیست استان البرز پیش بینی می شود در سال جاری تعداد 60 هزار و 684 خودروی فرسوده در کلانشهر کرج تردد کنند.

با توجه به اینکه سال پیش فقط 13 هزار خودروی فرسوده از رده خارج شد، اغراق آمیز نیست اگر بگوییم وعده خروج 27 هزار قراضه خودرو در سال جاری، یعنی چیزی بیش از دو برابر آنچه در سال گذشته راهی مراکز اسقاطی شد، گرچه دور از ذهن نیست، اما کمی سخت به نظر می رسد.

البته اگر به گفته مدیرکل محیط زیست استان استناد کنیم که تنها دغدغه موجود در خروج این خودروها را منابع مالی عنوان کرد، می توان امیدوار بود که با رفع این مانع، اجرای کامل طرح عملی شود.

سرانه آلودگی خودروها در ایران 27 برابر کشورهای صنعتی

غلامرضا یوسفی کارشناس محیط زیست در خصوص خطرات تردد خودروهای فرسوده در شهرها به خبرنگار مهر، گفت: تردد این خودروها علاوه بر برهم زدن چهره شهر، اضافه کردن مشکلات ترافیکی و از همه مهمتر مجهز نبودن این خودروها به سیستم های کنترل آلاینده باعث مصرف بیهوده سوخت و افزایش آلودگی شهرهای می شود.

وی تصریح کرد: میزان مصرف سوخت در خودروهای فرسوده تا دو برابر خودروهای نو و استاندارد است و میزان اثر گذاری بر آلودگی هوا حتی در بعضی شرایط دو تا چهار برابر خودروهای نو محاسبه شده است.

به گفته این کارشناس، به دلیل وجود تعداد زیادی خودروی فرسوده در کشور ایران، سرانه آلودگی هر خودرو حدود 27 برابر کشورهای صنعتی است.

بهره مندی از هوای سالمتر، کاهش مصرف سوخت، زیباسازی نمای ترافیک شهری، کاهش آلودگی هوا، ایجاد حمل و نقل با کیفیت، کاهش تصادفات ناشی از مشکلات فنی خودروها، کاهش تلفات در سوانح و افزایش ایمنی راهها و نزدیک شدن کرج به استانداردهای بین المللی ترافیک و حمل ونقل از جمله مزایای طرح خروج خودرهای فرسوده است که انتظار می رود تامین منابع مالی آن با جدیتی بیشتر دنبال شود.

شاید حل مشکل ریزگردها که استان البرز و کلانشهر کرج طی یکی دو سال اخیر از گزند آن در امان نبوده و آلودگی هوا را تشدید کرده است، نیازمند عزمی ملی و همکاری کشورهای منطقه باشد؛ اما حذف و اسقاط خودروهای فرسوده که از محورهای طرح جامع کاهش آلودگی هوای این کلانشهر به شمار می آید، در کنار همکاری مردم و هموارسازی بستر تحقق مصوبه ها امکانپذیر است.

'گزارش از فائقه رحیمی