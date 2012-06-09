معماران تعریف دقیقی از معماری اسلامی ندارند

محمد پژمان، بعد از ظهر جمعه در حاشیه دومین نشست هم اندیشی اصحاب رسانه های ملی و بین المللی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخی برداشت می کنند که تکرار معماری سنتی یک معماری ایرانی و اسلامی است و برخی معماری سنتی را ماندن در گذشته می دانند و این در حالی است که بریدن از گذشته نیز پذیرفتنی نیست.پژمان تصریح کرد: متاسفانه به دلیل سرعت شهرنشینی و وابستگی به درآمد نفت در دهه 40 و 50، حرکت به سمت توسعه صنعت در شهرها و همچنین جا به جایی سنگین جمعیت حجم تقاضای ساخت وساز را بالا برد و موجب شد فاصله ای در حوزه عمران و آبادانی اتفاق بیفتد.وی تاکید کرد: اگر در گذشته کار برجسته، ماندگار و با روح و با رعایت تناسب در حوزه معماری مشاهده می شود به این دلیل است که در آن زمان افراد حرفه ای اقدامات معماری را انجام می دادند اما از آن زمان به بعد بساز و بفروش ها وارد کار شدند و رقابت در کار و جذابیت ظاهری نمای ساختمان سبب فاصله گرفتن از معماری ایرانی و اسلامی شد.شهرداری مشهد تنوع معماری را کنترل می کندوی افزود: امروز جامعه مهندسی ما در خصوص معماری ایرانی و اسلامی احساس نیاز نمی کنند و هیچ راهنمایی برای کمک به مردم در نماها و مواد و مصالح مورد استفاده وجود ندارد.وی با بیان این مطلب که تنوع در معماری را ضمن حفظ هارمونی در نقشه ها کنترل و مراقبت خواهیم کرد، گفت: برای احیاء معماری ایرانی و اسلامی ضرورت طرح یکپارچه شهری احساس می شود.وی با بیان اینکه در بخش حمل و نقل در وهله اول تکیه شهرداری بر بحث اتوبوسرانی است، گفت: به دلیل اینکه حجم خودروها زیاد است، سرعت حرکت اتوبوس ها کاهش و زمان رسیدن به مقصد افزایش می یابد که این عوامل سبب می شود رغبت استفاده از اتوبوس کاهش یابد.توسعه خطوط ریلی رغبت به استفاده از حمل و نقل عمومی را افزایش می دهدوی ادامه داد: اقداماتی برای مسیر ویژه اتوبوس در دستور کار بوده اما در حقیقت این ها پاسخ گو نیست و در این راستا بحث توسعه خطوط ریلی و منو ریل می تواند رغبت به استفاده از حمل و نقل عمومی را افزایش دهد.وی با اشاره به اینکه بحث تکدی گری و سد معبر در این شهر حل شده تصریح کرد: بسیاری از معابر نیز کار نوسازیشان تمام شده اما در خیابان شیرازی به دلیل حجم بالای رفت و آمد زائران و ایجاد مسیر ویژه اتوبوس اقدامات نوسازی به تاخیر افتاده است.وی با اشاره به اینکه در شهرداری برنامه های درازمدت 5 ساله عملیاتی شده، بیان کرد: امروز در هر حوزه یی برای اینکه بتوانیم در انتخاب پروژه ها استفاده حداکثری از نخبگان داخلی و خارجی را داشته باشیم اقدام کرده ایم.شهردار مشهد افزود: طرح جامع حمل و نقل ترافیک با مشاوران داخلی و خارجی در حال انجام شدن است.وی با اشاره به فعالیت های شهرداری مشهد یادآور شد: فعالیت های شهرداری مشهد در مقیاس بین المللی است و این شهرداری به عنوان یکی از 5 مرکز آموزشی متروپلیس در دنیا است.پرداخت کرایه تاکسی ها الکترونیکی می شودوی از پرداخت الکترونیکی در تاکسی مترها خبر داد و افزود: تا پایان سال جاری نحوه پرداخت کرایه تاکسی ها الکترونیکی می شود.وی با اشاره به دریافت گزاف کرایه توسط برخی از تاکسیرانان نیز گفت: تا زمانی که افراد تاکسی متر را فعال نکنند و پرداخت کرایه از طریق کارت صورت نگیرد دریافت کرایه اضافی توسط برخی از رانندگان متخلف مشاهده می شود.پژمان تاکید کرد: امروز مالکیت تاکسیرانی متعلق به افراد است و تمام نظارت شهرداری در حد خلافی است که مشاهده می کند و الزامات دقیق تری وجود ندارد.وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه تمام دغدغه های شهرداری مشهد ارتقاء معیشت همشهریان و زائران است، اظهار کرد: تلاش می کنیم انتظارات مردم شهر و زائران را برآورده کنیم اما هنوز در این راستا به حد مطلوب نرسیده ایم.شهردار مشهد افزود: در حال حاضر برای زائران غیر از ارائه خدمات در عرصه توسعه فضاهای اقامتی و نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم این فرصت را فراهم کردیم تا آنان در نزدیکترین نقطه حرم خدمات مورد نیاز را دریافت کرده تا ایاب و ذهاب و هزینه آنان کمتر شود.وی ادامه داد: آخرین خدمات رفاهی، تفریحی و ساخت هتل برای زائرین با حمایت بخش خصوصی صورت گرفته است.وی سپس در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در این شهر آداب و اصول بین المللی تنظیم و برنامه ریزی نشده، گفت: حداقل در حمل و نقل عمومی برای رانندگان یادگیری زبان خارجی نیازاست زیرا در این صورت رانندگان می توانند به میهمانان راهنمایی و هم فکری بدهند اما در این راستا ما هنوز راه طولانی را در پیش داریم.ارتباط با کشورهای همسایه الویت جدی شهرداری مشهد استوی با تاکید بر اینکه ارتباط با کشورهای همسایه الویت جدی شهرداری مشهد بوده، تصریح کرد: این شهرداری دست همکاری خود را به سمت کشورهای همسایه دراز کرده و تلاش می کند تا در قالب خواهر خواندگی این همکاری ها نهادینه سازی وکارها سازمان یافته دنبال شود.وی افزود: در خصوص ارتباط با شهرهای مذهبی همچون نجف، کربلا و سامرا چندین گام را برداشتیم اما آن طور که انتظار می رفت این همکاری ادامه پیدا نکرد، البته ما کوتاهی نکردیم و بدون انگیزه مادی اشتیاق داشتیم تا تجاربمان را در اختیارشان قرار دهیم اما امروز سطح روابط در حد قابل قبول نیست.وی با اشاره به بودجه بیان کرد: بخشی از بودجه شهرداری مشهد توسط درآمد مستمر و غیر مستمر شهرداری و بخش دیگر آن نیز با کمک دولت تامین می شود.120 میلیارد تومان بودجه شهرداری وی با تاکید بر اینکه بودجه شهرداری برای سال جاری 120 میلیارد تومان بوده است، گفت: عمده کمک دولت در حوزه حمل و نقل است که 50 درصد از خطوط ریلی و 72.5 درصد هزینه خرید اتوبوس را تامین می کند.وی افزود: سال 62 تصمیم منطقی گرفته شد تا بودجه دولت از بودجه شهرداری قطع شده و اجازه داده شود تا شهرداری ها به عنوان دستگاه خدماتی در قبال خدماتی که ارائه می دهند امکان تسهیل درآمد مستقیم از شهروندان را داشته باشند اما تا به امروز چنین اتفاقی نیفتاده است.پژمان با بیان مطلب فوق ادامه داد: شهرداری ها نیازمند توسعه هستند و قوانین و مقررات برای دریافت وجوه از مردم و ارقام دریافتی اصلا کافی نیست و مکانیزم اجرایی برای اعمال آن قانون وجود ندارد.وی تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا کسی نمی تواند یک شهر را با هزینه های قطعی و درآمد ناپایدار مدیریت کند، مدیرت شهر امروز به گونه ای شده که هم مدیریت درآمد و هم مدیریت هزینه بوده که این امر دشوار است.شهردار مشهد با اشاره به مطالبات شهرداری بیان کرد: مطالبات ما از ساخت و سازهای دستگاه ها به 70 میلیارد تومان می رسد.لزوم احیاء بافت های فرسوده با مرتفع کردن قانونوی با اشاره به بافت فرسوده گفت: تا زمانی که زمین های دولتی در اختیار و امکان توسعه شهری فراهم بود هیچ کس به ضرورت بافت فرسوده توجه نکرد ولی امروز این امر به عنوان یک سیاست دنبال می شود.شهردار مشهد تصریح کرد: برای اصلاح بافت های فرسوده نیازمند مداخلات وسیع، منابع و مرتفع کردن مشکلات قانونی هستیم.وی با تاکید بر اینکه نباید در اصلاح بافت فرسوده به سمت منابع دولتی رفت، اظهار کرد: انتظار این است، تسهیلاتی که جنبه دولتی ندارد فراهم شود تا مدیریت شهر از این فرصت استفاده کرده و نقایص بافت های فرسوده مرتفع شود.کمبود تسهیلات سیستم بانکی برای احیای بافت فرسودهوی با بیان این مطلب که در قالب اوراق مشارکت توانستیم در زمینه بافت فرسوده اقداماتی را انجام دهیم، افزود: در بخش تسهیلات به منظور احیای بافت فرسوده کمبود وجود دارد زیرا باید از طریق سیستم بانکی تسهیلات در اختیار قرار بگیرد اما تاکنون این امر میسر نشده است.وی با بیان اینکه 2 هزار و 292 هکتار بافت فرسوده در مشهد است، تصریح کرد: جمعیت ساکن در بافت‌های فرسوده شهر مشهد 519هزار و 852 نفر است و دراین راستا شهرداری در نوسازی بافت فرسوده اقدامات وسیعی را انجام داده است.وی با طرح این سوال که در نظام مدیریتی، شهرداری چه تعریفی دارد، گفت: شهرداری ها کانون فعل و انفعالاتی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی شهرها هستند اما ما نمی دانیم در نظام مدیریت شهرداری ها کجا قرار می گیرند.وی با تاکید بر اینکه شهرداری ها صف اول خدمت رسانی به مردم هستند، بیان کرد: تمام کشور یک نظام واحد دارد و همه باید اقدام و نتایجشان یک کار واحد باشد.لزوم مشخص شدن سهم شهرداری ها در یک برنامه جامع وی تاکید کرد: مسئولین کشور باید در یک نظام واحد یک جایگاه قطعی برای مدیریت شهری قائل شوند و به شورای شهر اعتماد و آنان را تقویت کنند و با دادن اختیار بگذارند که مسائل از جنس محلی رقم بخورد.وی با بیان اینکه تفویض اختیاری در خصوص تعیین تکلیف موضوعات در سطح ملی و محلی داده نشده، بیان کرد: موازی عمل کردن جواب نخواهد داد بنابراین باید با یکپارچه سازی و تمرکز گرایی به مردم اجازه نقش آفرینی بدهیم.وی با تاکید بر اینکه باید در یک برنامه جامع سهم شهرداری ها مشخص شود، یادآور شد: نسخه ای که برای شهر 5 هزار نفری پیچیده می شود را نمی توان برای شهری 3 میلیون نفری نیز بست.

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