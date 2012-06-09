به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات آماده‌سازی تیم فوتبال پیکان تهران برای حضور در دوازدهمین دوره لیگ برتر از امروز با حضور 16 بازیکن آغاز شد که محمدرضا طهماسبی، حمیدرضا دیوسالار، مسعود خان‌علی‌زاد، وحید حیدریه، علی سالارخانی، سجاد فیض‌الهی، روح‌الله سلطانی، امیر میربزرگی و سیداحمد مهدی‌زاده از نفرات فصل گذشته حاضر در این تمرین بودند.

همچنین "فابیو کاروالیو" از ایرانجوان بوشهر و رضا یادگاری از نیروی زمینی در پست دروازه‌بان، محمد گرجی از سایپای شمال و مسعود میکائیلی از پاس همدان به عنوان مدافع و صادق جشنی و حسین شهبازی از ایرانجوان بوشهر و مصطفی عامری از شهرداری اراک در پست هافبک نفرات جدید تیم پیکان که با نظر عبدالله ویسی از تیم‌های دسته اولی به پیکان آمدند.

ضمن اینکه سیدعلی میرشفیعیان و رضا طاهریان از فردا یکشنبه به تمرینات تیم اضافه خواهند شد و بابا محمدی از پیکان، شهاب کرمی از شهرداری یاسوج و بهرام دباغ از تراکتورسازی تبریز که به همراه تیم فوتبال زیر 22 سال به ایتالیا رفته‌اند، پس از پایان اردوی این تیم به جمع بازیکنان حاضر در تمرینات اضافه خواهند شد.

در این تمرین غیبت نفراتی همچون علیرضا نیکبخت واحدی، محمد پروین، بهشاد یاورزاده، شهرام مهربان، محسن ارزانی، داوود سیدعباسی، مسعود زارعی و ... این شائبه را به وجود آورد که آنها را در فهرست نفرات فصل آینده این تیم قرار ندارند.

از سوی دیگر تست گیری تیم فوتبال پیکان پس از 2 روز در حالی به اتمام رسید که عبدالله ویسی از بین بیش از 250 نفر، 30 نفر را برای تست نهایی انتخاب کرد. این افراد ساعت 16:30 امروز در قالب 2 تیم و در بازی درون تیمی برابر هم قرار می‌گیرند تا از میان آنها نفرات برتر به جمع نفرات فصل جاری پیکان اضافه شوند.

طبق اعلام کادرفنی تیم فوتبال پیکان، تمرینات این تیم برای حضور در دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر از فردا در دو نوبت صبح و بعدازظهر پیگیری شده و شاگردان ویسی پنجشنبه برای برپایی اردوی آماده‌سازی راهی شهر سرعین اردبیل می‌شوند.