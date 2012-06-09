شهرهای ایران به لحاظ معماری درهم ریخته و بدون انسجام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ولایتی در نخستین همایش ملی معماری ایرانی اسلامی و جایگاه عناصر دینی در توسعه شهری با تاکید بر اینکه معماری بخش مهمی از هویت هر کشور بوده، اظهار کرد: چنانچه به داد شهرهای کشور نرسیم دوران ما بی هویت ترین عصر در تاریخ معماری خواهد بود.
وی تصریح کرد: دیگر اثری از معماری ایرانی و اسلامی مشاهده نمی شود و در این راستا باید دید که شناسنامه شهرهای ایران چه بوده و چه بناهایی به عنوان شهرسازی اسلامی در شهرهایمان داریم که نشان دهنده هویت ایرانی اسلامی ما است.
وی ادامه داد: معماری امروز ایران نه اسلامی بوده و نه نمونهبرداری از شهرهای اروپایی است.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل وی با اشاره به نبود هیئت متخصص ایرانی اسلامی در شهرهای کشور برای ساخت و ساز تاکید کرد: اگر به تاریخ سفر کنیم هر خیابان شناسنامه خاصی داشته و بناهای آن خیابان معرف یک معماری خاص است اما متاسفانه در شهرهای ایران اینگونه نیست
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه معماری نماد فرهنگ و تمدن است اظهار کرد: معماری شکل تجمیعی و تکامل یافته تمامی علوم یک کشور بوده و در حقیقت اوج معماری در تاریخ تمدن اسلامی به قرن های دهم و یازدهم باز می گردد.
ولایتی با اشاره به عظمت معماری مسجد امام اصفهان گفت: مسجد امام اصفهان که تا همین دهه اخیر بزرگترین گنبد جهان اسلام را داشت در زمین اصفهان با آبهای زیرزمینی فراوان ساخته شده است و در عمق 2 تا 3 متری به آب میرسد و واقعاً کار بسیار عظیمی در راستای استحکام و شکلدهی آن در پایهها به کار رفته است که این گنبد با آن عظمت و مصالح سنگین سالها پابرجا است
اگر به کاشیکاری گنبد مسجد شیخ لطفالله نگاه بیندازیم شاهد پایداری رنگ زرد آن هستیم در صورتی که کاشیکارهای امروز تنها برای 30 سال تنظیم میکنند که در کاشی ترک یا شکستگی به وجود نیاید اما این گنبد 400 سال است که پابرجاست
وی با تاکید بر اینکه هنر متعالی نشانگر تعالی جوامع اسلامی است، گفت: هنر بخش با اهمیتی از تمدن اسلامی بوده و هر قدر جوامع اسلامی در راه هنر تعالی حرکت کنند زمینه برای ظهور امام زمان(عج) فراهم میشود.
وی با اشاره به نقش و جایگاه پایتخت معنوی و آستان قدس رضوی در معماری ایرانی و اسلامی ادامه داد: وجود بارگاه منور رضوی در مشهد سبب شده تا یکی از کانون ها و مراکز هنرهای اسلامی و معماری، آستان قدس رضوی باشد.
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