جلیل غفاری رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه مشترک سازمان امور مالیاتی، مجمع امور صنفی و برخی از اتحادیه‌های تولیدی از جمله صحافان در روز چهارشنبه هفته جاری گفت: با توجه به رکود کسب و کار صحافان در سال 90 به مسئولان سازمان امور مالیالتی اعلام کرده بودیم که افزایشی در میزان مالیات این صنف ایجاد نکنند و در عوض 10 درصد هم از آن کم کنند که متاسفانه نه تنها این پیشنهاد مورد توجه قرار نگرفت، بلکه سهم مالیاتی صحافان 15 درصد هم افزایش یافت.

وی با انتقاد از این تصمیم افزود: ما پیشنهاد کرده بودیم که سهم مالیات رسته‌های تولیدی را همسان با رسته‌های توزیعی تعیین نکنند چون این ظلم به واحدهای تولیدی است که این مسئله هم مورد بی‌توجهی قرار گرفت. ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی اعلام کرده باید 6 درصد از صحافان هم در این زمینه (پرداخت مالیات) نمونه‌گیری شوند.

رئیس اتحادیه صحافان تهران گفت: با توجه به تصمیم جدی سازمان امور مالیاتی، ما ناچار شدیم با افزایش 7 تا 8 درصدی سهم مالیاتی صحافان موافقت کنیم؛ چرا که در صورت مخالفت با آن، مشکلات بعدی جدیتری برای اتحادیه‌هایی مانند ما و نیز مجامع امور صنفی به وجود خواهد آمد.

غفاری رهبری در پاسخ به این سئوال که «این مشکلات چه مواردی می‌تواند باشد؟» ادامه داد: ممکن است اتحادیه‌ها را به بهانه عدم همکاری با دولت در زمینه سقف مالیات، تحت فشار قرار دهند که این کل صنف و شاغلان در آن را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه افزایش 15 درصدی سهم مالیات صحافان 99 درصد قطعی است و آنها ناچار به پرداخت آن هستند، گفت: این در حالی است که همین الان هم واحدهای صحافی با مشکلات جدی مرتبط با نیروی کار، افزایش هزینه‌های تولید و نیز بهای حامل‌های انرژی و هزینه‌های مربوط به کارگر و کمبود نقدینگی، رو به رو هستند.

رئیس اتحادیه صحافان هشدار داد: در شرایط فعلی رکود اقتصادی، افزایش سهم مالیات واحدهای تولیدی ضربه بزرگی به آنها وارد خواهد کرد.

اتحادیه صحافان 12 رسته شغلی شامل پاکت‌سازی، آلبوم‌سازی، سری‌سازی، کارتن‌ساز مقوایی، کلاسورساز، تک‌جلدساز، سلفون‌کش، دفترساز، یادداشت‌ساز،‌ جعبه‌ساز مقوایی، سازنده جعبه پلاستیک و سری‌ساز کتاب (سررسید) را زیر پوشش دارد.