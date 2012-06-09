  1. جامعه
۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۶

والدین 87 درصد کودکان بهزیستی صلاحیت نگهداری ندارند

والدین 87 درصد کودکان بهزیستی صلاحیت نگهداری ندارند

مدیرکل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی از نگهداری 9 هزار و 500 کودک در مراکز تحت پوشش خبر داد و گفت: والدین 87 درصد این کودکان صلاحیت نگهداری آنان را ندارند.

حمید رضا الوند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر 21 هزارو 500 کودک بی سرپرست و بد سرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و خدمات دریافت می کنند. همچنین حدود 12 هزار نفر آنها به خانواده های جایگزین سپرده شده اند.

به گفته وی، از کل آمار کودکان حدود  9 هزار و 500  نفر نیز در 481 مرکز و خانه‌های کودک تحت پوشش سازمان نگهداری می شوند.
 
مدیر کل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی تاکید کرد: براساس آخرین آمارهای موجود، حدود 25 درصد کودکان تحت پوشش بهزیستی ، دارای والدین بی صلاحیت و فرزندان طلاق هستند .
 
الوند با اشاره به اینکه 87 درصد از کودکان تحت پوشش بد سرپرست هستند، گفت: این کودکان والدین دارند اما به دلیل عدم صلاحیت نمی‌توانند از این کودکان نگهداری کنند به همین دلیل به بهزیستی سپرده می شوند.
 
وی افزود: براساس اطلاعات بدست آمده، فقط 13 درصد کودکان تحت پوشش بهزیستی بی سرپرست هستند که این کودکان در مراکز و خانه های کودک نگهداری می‌شوند.
کد مطلب 1621706

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