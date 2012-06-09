آذرآیین: باید نویسندگی را بوسید و کنار گذاشت

قباد آذرآئین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعویق در انتشار تازهترین آثار خود از سوی چند ناشر گفت: این مشکل من به تنهایی نیست و بسیاری از آثار داستانی نویسندگان کشور در سال گذشته با این مسأله مواجه بودند و متاسفم که باید بگویم وضعیت به گونهای شده است که خود ناشران هم این روزها به صف ممیزان کتاب پیوستهاند.
وی افزود: سال گذشته مجموعه داستانی با عنوان «از باران تا قافله سالار» را در اختیار نشر قطره برای انتشار قرار دادم که گزیدهای از 40 سال حضور من در فضای داستاننویسی ایران و برگزیدهای از داستانهای کوتاه من را شامل میشود. اما چند ماه پس از عقد قرارداد انتشار این کتاب ناشر تازه از من خواسته است برای اینکه بتواند بدون دردسر مجوز نشر کتاب را بگیرد آن را دوباره ویرایش کنم.
آذر آئین افزود: از طرف دیگر مجموعه داستان دیگری از من با عنوان «داستان من نوشته شد» نیز مدتها قبل برای انتشار در اختیار نشر ثالث قرار گرفته بود که اخیرا ناشر از من خواست دوباره آن را ویرایش کنم و من هم به ناچار این کار را انجام دادم.
نویسنده رمان «عقربها را زنده بگیر» ادامه داد: مجموعه داستانهای کوتاه کوتاه من نیز با وجود اینکه 9 ماه است از سوی نشر افراز مجوز انتشار گرفته به دلیل آنچه که ناشر مشکل مالی عنوان میکند، هنوز چاپ نشده است.
آذر آئین افزود: رمان «من مهتاب صبوری» نیز در اداره کتاب در انتظار کسب مجوز به سر میبرد. با این وضعیت گویا چارهای نیست جز اینکه نویسندگی را بوسید و به کناری نهاد؛ چون هیچ انگیزهای برای باقی ماندن در آن وجود ندارد.
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