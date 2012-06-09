محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص6 طرح و لایحه مهم از جمله طرح های بیمه بیکاری،حمایت از خانواده و حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است اظهار داشت: ایرادات همه این طرح ها در مجلس نهم رفع شده و به تصویب می رسد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی افزود: از فردا بعد از ظهر کمیسیون های تخصصی مجلس آغاز به کار می کنند و بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح های مرتبط را در دستور کار خود قرار می دهند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز در نشست خبری خود از وجود ابهام و ایراد قانونی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، طرح اصلاح بند "د" ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، لایحه حمایت از خانواده، طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی خبر داد.

طرح بیمه بیکاری و طرح حداکثر استفاده از توان داخلی در پایان مجلس هشتم به تصویب رسید.