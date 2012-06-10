مدیریت زمان را به فرزندان آموزش دهیم/ زمانبندی از دیدگاه امام صادق(ع)

دکتر بهرام امیر احمدیان درمورد آسیب‎های گذراندن وقت به بیهودگی و بطالت به خبرنگار مهر گفت: وقتی که وقت ارزش خود را داشته باشد یعنی بدانیم که ما به ازاء ندارد که به آن اصطلاحاً هزینه فرصت می‎گوییم آنوقت ارزش وقت را می‎فهمیم. یعنی متوجه شویم این مقدار زمانی که بی کار و به بطالت گذرانده‏ایم می‎توانستیم چقدر درآمد کسب کنیم و آن را کسب نکرده‏ایم آن وقت متوجه ضرر و زیان بطالت می‏شویم.

وی افزود: این قیاس مع الفارق است یعنی قیاسی است که کسی نمی‏داند از آن چقدر عایدش می‎شود. اگر بتوانیم پتانسیل‏های افراد را در سطوح اجتماعی تعریف کنیم اگر سرمایه‏های کوچک را جمع کنیم و به سرمایه‏های بزرگ تبدیل کنیم آن وقت می‎شود با آنها ایجاد اشتغال کرد و بی کاری و بطالت را ازبین برد.

استاد مطالعه روسیه شناسی دانشکده مطالعه جهان دانشگاه تهران ادامه داد: از راه‏های مختلف می‏شود منابع مالی جمع کرد و برای کارآفرینی سرمایه ریزی کرد اگر دولت منابع مالی ندارد می‎تواند با عرضه اوراق قرضه منابع بزرگی جمع کند. هزینه‏های سفرهای سیاحتی و زیارتی و درمانی غیرلازم افراد به خارج هم می‏تواند در خریداری سهام کارخانجات و راه اندازی بنگاه‏های تولیدی جدید و تولید اشتغال، سرمایه گذرای شود.

این کارشناس حوزه روابط بین الملل تصریح کرد: اگر جوانی برایش اشتغال ایجاد شود سر شوق آمده و از بطالت بیرون آمده و به زندگی عادی خود بر می‏گردد.

امیر احمدیان درمورد اینکه از نظر اسلام یک مسلمان باید چگونه وقت خود را بگذراند هم یادآورشد: حدیثی از امام صادق (ع) است که مسلمان باید یک سوم وقت شبانه روز خود را به عبادت و ارتباط با خدا و یک سوم را به کار و اشتغال و یک سوم دیگر را به خانواده و استراحت بپردازد.

وی اذعان کرد: در اول انقلاب شورای انقلاب به امام گفتند که از 24 ساعت 20 ساعت کار می‏کنیم اما در جواب گفت "اشتباه می‏کنید باید به خانواده و استراحت هم برسید". نباید کارکردن بیش از ساعت مصوب کار برای افراد افتخار محسوب شود یک مسئول موفق کسی است که تمام امور محوله‏اش را در مدت زمان ساعت رسمی انجام دهد. اضافه کارکردن، اضافه ماندن است و بهره وری ندارد. یعنی هرکسی در حد توانش می‏تواند کارکند که این کار دردنیا 8 ساعت تعیین شده است.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم سیاسی به ضرورت برنامه ریزی در زندگی تأکید کرد و گفت: همانطور که دولت‏ها نیازمند برنامه هستند و بایستی که دولت ما هم برنامه پنج ساله پنجم و چشم انداز 20ساله 1404 را مورد توجه بیشتری قراردهد. نباید بدون برنامه مجلس به دولت بودجه اختصاص دهد همانطور هم افراد باید در زندگی وقتشان را تنظیم و مدیریت کنند و از خانواده‏ها مدیریت زمان و برنامه‏ریزی را به فرزندانمان آموزش دهیم.

وی درپایان یادآورشد: برای مثال برای مسافرت‎ها باید برنامه ریزی کرد نه اینکه بواسطه تعطیلی چند روزه همه یک دفعه به مسافرت بروند و با ترافیک و کمبود جا و اقامتگاه و امکانات رفاهی مواجه شوند در صورتی که می‎شود برای مسافرت در طی سال برنامه ریزی کرد.