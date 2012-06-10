مدیریت زمان را به فرزندان آموزش دهیم/ زمانبندی از دیدگاه امام صادق(ع)

دکتر بهرام امیر احمدیان درمورد آسیبهای گذراندن وقت به بیهودگی و بطالت به خبرنگار مهر گفت: وقتی که وقت ارزش خود را داشته باشد یعنی بدانیم که ما به ازاء ندارد که به آن اصطلاحاً هزینه فرصت میگوییم آنوقت ارزش وقت را میفهمیم. یعنی متوجه شویم این مقدار زمانی که بی کار و به بطالت گذراندهایم میتوانستیم چقدر درآمد کسب کنیم و آن را کسب نکردهایم آن وقت متوجه ضرر و زیان بطالت میشویم.
وی افزود: این قیاس مع الفارق است یعنی قیاسی است که کسی نمیداند از آن چقدر عایدش میشود. اگر بتوانیم پتانسیلهای افراد را در سطوح اجتماعی تعریف کنیم اگر سرمایههای کوچک را جمع کنیم و به سرمایههای بزرگ تبدیل کنیم آن وقت میشود با آنها ایجاد اشتغال کرد و بی کاری و بطالت را ازبین برد.
استاد مطالعه روسیه شناسی دانشکده مطالعه جهان دانشگاه تهران ادامه داد: از راههای مختلف میشود منابع مالی جمع کرد و برای کارآفرینی سرمایه ریزی کرد اگر دولت منابع مالی ندارد میتواند با عرضه اوراق قرضه منابع بزرگی جمع کند. هزینههای سفرهای سیاحتی و زیارتی و درمانی غیرلازم افراد به خارج هم میتواند در خریداری سهام کارخانجات و راه اندازی بنگاههای تولیدی جدید و تولید اشتغال، سرمایه گذرای شود.
این کارشناس حوزه روابط بین الملل تصریح کرد: اگر جوانی برایش اشتغال ایجاد شود سر شوق آمده و از بطالت بیرون آمده و به زندگی عادی خود بر میگردد.
امیر احمدیان درمورد اینکه از نظر اسلام یک مسلمان باید چگونه وقت خود را بگذراند هم یادآورشد: حدیثی از امام صادق (ع) است که مسلمان باید یک سوم وقت شبانه روز خود را به عبادت و ارتباط با خدا و یک سوم را به کار و اشتغال و یک سوم دیگر را به خانواده و استراحت بپردازد.
وی اذعان کرد: در اول انقلاب شورای انقلاب به امام گفتند که از 24 ساعت 20 ساعت کار میکنیم اما در جواب گفت "اشتباه میکنید باید به خانواده و استراحت هم برسید". نباید کارکردن بیش از ساعت مصوب کار برای افراد افتخار محسوب شود یک مسئول موفق کسی است که تمام امور محولهاش را در مدت زمان ساعت رسمی انجام دهد. اضافه کارکردن، اضافه ماندن است و بهره وری ندارد. یعنی هرکسی در حد توانش میتواند کارکند که این کار دردنیا 8 ساعت تعیین شده است.
این محقق و پژوهشگر حوزه علوم سیاسی به ضرورت برنامه ریزی در زندگی تأکید کرد و گفت: همانطور که دولتها نیازمند برنامه هستند و بایستی که دولت ما هم برنامه پنج ساله پنجم و چشم انداز 20ساله 1404 را مورد توجه بیشتری قراردهد. نباید بدون برنامه مجلس به دولت بودجه اختصاص دهد همانطور هم افراد باید در زندگی وقتشان را تنظیم و مدیریت کنند و از خانوادهها مدیریت زمان و برنامهریزی را به فرزندانمان آموزش دهیم.
وی درپایان یادآورشد: برای مثال برای مسافرتها باید برنامه ریزی کرد نه اینکه بواسطه تعطیلی چند روزه همه یک دفعه به مسافرت بروند و با ترافیک و کمبود جا و اقامتگاه و امکانات رفاهی مواجه شوند در صورتی که میشود برای مسافرت در طی سال برنامه ریزی کرد.
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