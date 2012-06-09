بحران آب و برق در آبادان/ شبکه آب شهر متعلق به زمان کشف نفت است

محمد سعید انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضع آب و برق در این شهر چندان مساعد نیست و لزوم توجه به آن و رفع مشکلات بروز کرده در این خصوص از سوی دولت و مسئولان وزارت نیرو به شدت احساس می شود.

وی با اشاره به اینکه آبادان از نظر برق و آب وضعیت مساعدی دارد، تصریح کرد: وزارت نیرو قطعا باید برای مشکل آب آشامیدنی این شهر چاره ای بیاندیشد.



انصاری ضمن هشدار نسبت به وضع بد امکانات در آبادان اظهار کرد: بدون شک از نظر تامین آب شرب و نوسانات برق در تابستان مردم این شهر با بحران شدید مواجه خواهند شد.



وی مقصر این وضعیت را دولتهای قبلی و فعلی دانست و افزود: در حال حاضر برق تعداد زیادی از روستاهای منطقه به طور مرتب قطع می ‌‌‌شود و باعث دردسر مردم شده است.



نماینده مردم آبادان در مجلس نهم شورای اسلامی تصریح کرد: شبکه داخلی برق و آب شهر پوسیده و متعلق به زمان دارسی و کشف نفت در استان خوزستان است.



انصاری در ادامه از مسئولان وزارت نیرو خواست تا هرچه سریعتر فکری برای آب و برق آبادان کنند تا بیش از این موجبات نارضایتی مردم این شهر را فراهم نکنند.



وی ضمن انتقاد از وضع فاضلاب آبادان مطرح کرد: سیستم فاضلاب آبادان نیز قدیمی و فرسوده است و تنها بخشی از آن بازسازی شده است ضمن اینکه مجری آب و فاضلاب نیز باید هر چه سریعتر تغییرکند.



نماینده مردم آبادان در مجلس نهم شورای اسلامی با بیان اینکه در صورت تداوم شرایط موجود تا ۵۰ سال آینده نیز مشکلات آبادان حل نخواهد شد، گفت: لازم است در پروژه های مهم از مدیران بومی منطقه استفاده شود تا از طولانی شدن فرآیند اجرایی آن جلوگیری شود.



وی با بیان اینکه هر اندازه درباره مشکلات آبادان صحبت شود باز کم است، گفت: آبادان قبل از جنگ یکی از بهترین‌ شهرهای کشور بود اما در حال حاضر شرایط خوبی ندارد.